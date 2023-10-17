КРЭТ: расширение зарядной инфраструктуры для электромобилей

КРЭТ Госкорпорации Ростех расширяет зарядную инфраструктуру для электромобилей и электробусов в Центральном федеральном округе России.

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Несколько десятков электрозарядных станций (ЭЗС) «ФОРА» появятся в Рязанской области. Первая партия из 18 установок уже поставлена в регион.

Электрозарядные стации линейки «ФОРА» производства Государственного Рязанского приборного завода (ГРПЗ, входит в КРЭТ) отличаются экономичностью и способны работать при температурах от -30 до +40 °C. Предприятие производит как «быстрые», так и «медленные» зарядки, а также ультрабыстрые зарядные станции «ФОРА» для электробусов.

«Ростех принимает активное участие в реализации Концепции развития электротранспорта, утвержденной Правительством РФ. Создание в стране сети зарядных станций — одна из стратегических задач, которую помогает решать Госкорпорация. Именно на ГРПЗ первым в нашей стране стартовало производство отечественных ЭЗС. Сегодня география сети электрозарядных станций Ростеха — от Мурманска до Сочи, от Москвы до Омска. В 23 российских городах работает более 200 ЭЗС производства КРЭТ. Электротранспортная инфраструктура активно развивается в Рязани и области — 18 станций „ФОРА“ были установлены в регионе в этом году, еще 15 появятся в 2024 году. Поставки оборудования мы намерены наращивать», — сказал исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко.

«Зарядные станции КРЭТ в сети ЭЗС „РусГидро“ работают с 2020 года, а в этом году 18 быстрых станций начинают свою работу в Рязанской области. В данном регионе АО „РЭСК“, входящее в Группу „РусГидро“, является гарантирующим поставщиком электроэнергии, поэтому особенно приятно отметить, что теперь мы также и основной поставщик услуги быстрого заряда электротранспорта. Во многом это стало возможным благодаря программе правительства. Близкое расположение ГРПЗ позволит оперативно проводить гарантийный ремонт и устранение ошибок, что повысит готовность оборудования и удовлетворенность наших клиентов», — сообщил генеральный директор ЭЗС «РусГидро» Дмитрий Беляев.

Справка: На сегодняшний день ГРПЗ производит восемь видов ЭЗС. Система мониторинга и управления позволяет в режиме реального времени отслеживать устройства и анализировать их работу. По своим техническим характеристикам ЭЗС «ФОРА» не уступают импортным образцам.

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