Крупнейшая школа Ямала открылась в Новом Уренгое

© yanao.ru

Арктический лицей на 1600 детей расположен в микрорайоне Славянский . Здесь есть 25—метровый бассейн, зимний сад, минералогический музей. На 40 тысячах квадратных метров лицея также расположились классы и помещения, оформленные в оригинальном северном стиле. Ученикам не придется скучать, проводя день за днем на занятиях. Авторам проекта удалось в одном здании собрать для школьников все самое лучшее: спортивные площадки и корт, танцевальный зал, автогородок, медийный центр, изостудию, зимний сад, сенсорную комнату, минералогический музей и оздоровительную галокамеру.

© yanao.ru

Школа рассчитана на 1 600 учеников, большинство из них перешли из школы № 12, здание которой устарело.

© yanao.ru

Для ребят доступно посещение 25-метрового бассейна и спортзала, есть стена для скалолазания, два зала хореографии, досуговый зал, галокамера. Созданы условия для внеурочной деятельности: работают издательский центр, телестудия, фотостудия, гончарная мастерская, школьный театр. Есть спальни и игровые для групп продленного дня.

© yanao.ru

© yanao.ru

В школе появились лаборатории по физике и химии, биологии. Они оснащены оборудованием для проведения опытов. С начала следующего учебного года на базе школы откроется филиал Центра выявления и поддержки одаренных детей в ЯНАО: ученики смогут заниматься в лабораториях органической и неорганической химии, развития Арктики и экологии, микроскопии.

© yanao.ru

Новая школа, это настоящий дворец знаний. Здесь созданы новые условия для учебы и развития творческого потенциала детей, для занятий спортом. Еще вчера мы об этом только мечтали, сегодня воплотили в жизнь. На Ямале реализуется масштабная программа по строительству школ. Сейчас возводится ещё десять учебных заведений: в мкр. Тундровый Нового Уренгоя, в Муравленко, Тарко-Сале, Лабытнанги, Салехарде, Губкинском и поселке Тазовский. Сразу три школы строят в Ноябрьске.

© yanao.ru

Специально для Нового Уренгоя ввели новую меру поддержки: компенсацию найма жилья в течение двух лет в размере 25 тысяч рублей в месяц. Это необходимо, чтобы привлечь в город лучших специалистов для подготовки детей.

© yanao.ru

© yanao.ru

Хочешь всегда знать и никогда не пропускать лучшие новости о развитии России? У проекта «Сделано у нас» есть Телеграм-канал @sdelanounas_ru. Подпишись, и у тебя всегда будет повод для гордости за Россию.