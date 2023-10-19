Росатом отправил первый реактор для атомного ледокола «Чукотка»

С производственной площадки машиностроительного дивизиона Росатома в Подольске отгружен реактор РИТМ-200. Оборудование предназначено для универсального атомного ледокола «Чукотка», который строится в Санкт-Петербурге.

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Проектировщиком, комплектным поставщиком и изготовителем внутрикорпусных устройств РИТМ-200 выступает «ОКБМ Африкантов».

Изготовление корпуса реактора и контрольная сборка ведутся на «ЗиО-Подольск». С 2013 года Росатом отгрузил девять судовых реакторных установок нового поколения для универсальных атомных ледоколов. Десятый РИТМ-200 планируется отправить на верфь до конца 2023 года.

Вес реактора составляет 147,5 т. Доставка негабаритного груза осуществляется на специальном железнодорожном транспортере грузоподъемностью 240 т. По железной дороге реактор довезут до станции «Новый порт» в Санкт-Петербурге, где перегрузят на специальную баржу и по воде доставят на верфь.

Справка: РИТМ-200 — самая современная и производительная судовая реакторная установка в мире. Он в два раза легче, в 1,5 раза компактнее и на 25 МВт мощнее используемых ранее судовых реакторов. Это улучшило характеристики атомоходов по скорости и ледопроходимости — универсальные ледоколы нового поколения способны покорять льды толщиной до 3 м. Реакторная установка РИТМ-200 является основой для создания наземных АЭС малой мощности и плавучих энергоблоков. Ледокол «Чукотка» мощностью 60 МВт — четвертый серийный универсальный атомный ледокол проекта 22220. Энергетические установки для судов этого поколения состоят из двух реакторных установок РИТМ-200 тепловой мощностью 175 МВт каждая.

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