На ледокол «Ленинград» установили два ядерных реактора РИТМ-200
На Балтийском заводе завершился один из ключевых этапов строительства атомного ледокола «Ленинград» проекта 22220. На борт судна установили два ядерных реактора РИТМ-200 — главные элементы его энергетической системы. Каждый весит более 147 тонн, имеет высоту 7,3 метра и диаметр 3,3 метра. Тепловая мощность каждой установки — 175 МВт.
Операцию проводили совместно со специалистами ОКБ «Спецтяжпроект», используя спецтехнику и оснастку с соблюдением повышенных требований безопасности. Оба реактора заняли штатные места, теперь начался их монтаж и подключение вспомогательного оборудования.
Реакторы спроектированы для работы в суровых арктических условиях: выдерживают качку с амплитудой до 45 градусов, а назначенный срок службы составляет 40 лет. Перезагрузка топлива — каждые 7 лет, рассказали в Росатом.
РИТМ-200 разработаны в России и изготовлены на предприятии «ЗиО-Подольск» (входит в «Росатом»). Они получили имена «Искра» и «Гром» — в память о военных операциях 1944 года, когда было прорвано блокадное кольцо Ленинграда, а затем город полностью освобождён.
Ключевая особенность реакторов — интегральная компоновка. Парогенераторы встроены в корпус активной зоны, что снижает риск утечек, уменьшает габариты и массу установки, упрощает монтаж и обслуживание. Благодаря компактной и энергоэффективной конструкции ледоколы проекта 22220 получили возможность регулировать осадку, что позволяет им работать как в открытом море, так и заходить в устья сибирских рек.
«Ленинград» — шестой ледокол этого проекта, строящийся на Балтийском заводе. Его заложили в январе 2024 года. Сейчас на судне продолжаются работы по формированию корпуса и монтажу систем.
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