Открылся физкультурно-оздоровительный комплекс в Бежицком районе Брянска.

© брянск.рф

19 октября в рамках Международного спортивного форума «Россия — спортивная держава» прошло открытие физкультурно-оздоровительный комплекс в Бежицком районе Брянска.

Новый ФОК в Бежице площадью более 6,5 тысяч кв. метров построен за счет областного бюджета — это 315 миллионов рублей. В нем два бассейна (детский и взрослый с пятью дорожками по 25 метров), универсальный зал для игровых видов спорта, тренажерный зал и зал для занятий единоборствами. Дети занимаются в спортивных секциях бесплатно.

Только за последние годы в Брянской области построено и открыто 175 спортивных объектов, в том числе 82 масштабных, из которых большая часть — в районах. Это 12 ФОКов, из которых 7 с бассейнами, 9 ледовых дворцов, 16 стадионов с искусственными футбольными полями, 45 комплексов открытого типа. До конца года будет сдан крытый футбольный манеж, ведется строительство двух ледовых дворцов и двух ФОКов с бассейнами.

Для того чтобы все объекты работали, нужны тренеры. Пять лет назад из-за острой нехватки врачей была принята региональная программа обеспечения медиков жильем, уже выдано 347 квартир. В прошлом году — такая же программа по обеспечению жильем тренеров, за два года выдано 45 квартир. Одно условие: необходимо отработать в регионе 10 лет, и квартира становится собственностью. Зарплата тренеров в полтора раза выше средней зарплаты по экономике региона. За счет собственных средств тренеры дополнительно стимулируются за высокие достижения их воспитанников.

© брянск.рф

© брянск.рф