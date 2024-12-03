«Брянский арсенал» освоил производство новых автогрейдеров с «автоматической коробкой передач

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Завод «Брянский арсенал» завершил заводские испытания нового поколения грейдеров с гидромеханической трансмиссией, сравнимой с автоматической коробкой передач в автомобиле. Внедрением занимается компания «СДМ инжиниринг», которая вместе с Брянским заводом входит в российский машиностроительный холдинг UMG. На предприятии также осуществляется масштабная модернизация производства, направленная на повышение эффективности и увеличение объемов выпускаемой продукции.

«Брянский арсенал» проводит техническое и технологическое обновление производственных мощностей. В рабочий цикл уже включен горизонтально-фрезерный обрабатывающий центр с числовым программным управлением, кроме того, завод обновляет материальную базу — поэтапно вводятся в эксплуатацию современные станки с ЧПУ. Предприятие берет на вооружение актуальные в отрасли технологии металлообработки: в настоящее время в процессе монтажа и пусконаладки находится установка лазерной резки труб.

«Модернизация производственных мощностей позволит заводу более чем в два раза увеличить в 2025 году объемы выпускаемой продукции и улучшить ее качество», — прокомментировал выпуск новых автогрейдеров генеральный директор компании UMG Константин Николаев.

В рамках модернизации производственного цикла завод «Брянский арсенал» уже внедрил комплектацию спецтехники современными трансмиссиями. В новой серии было выпущено 4 автогрейдера АГ-140 и 5 автогрейдеров АГ-180, оснащенных гидромеханической коробкой передач (ГМП). Отечественные комплектующие выпускаются «Брянским арсеналом» и Чебоксарским заводом силовых агрегатов. В частности, модернизированная трансмиссия включает балансирную тележку, изготовленную в Брянске, и редуктор заднего моста произведенный в Чебоксарах.

Детали новой трансмиссии специально модифицированы для установки коробки-автомата, оснащенной джойстиком. Переключение передач осуществляется под нагрузкой в автоматическом режиме — гидротрансформатор обеспечивает процесс сцепления, оператор использует только две педали. Управление грейдером максимально упрощено: новая трансмиссия обладает повышенной надежностью, экономичностью и сохраняет плавность хода машины как при грейдировании, так и в транспортном режиме.

Применение современного варианта трансмиссии положительно сказывается на эргономике рабочего места оператора — в кабине освобождается значительное пространство. ГМП также отличается улучшенной ремонтопригодностью и простотой в сервисном обслуживании, что делает грейдеры этих моделей более конкурентоспособными на рынке.

Для улучшения рабочих характеристик машин и обеспечения эффективной работы в различных условиях специалисты завода в настоящее время проводят испытания технических возможностей моделей грейдеров серии АГ. После завершения заводских испытаний в 2024 году спецтехника будет реализована и поступит в подконтрольную эксплуатацию в реальных условиях. С 2025 года начнется серийное производство новых автогрейдеров, планируется выпускать около 400 машин в год.

Справочно:

Ведущий производитель строительно-дорожной, сельскохозяйственной и специальной техники UMG (umg.ru), включает в себя машиностроительные заводы: Эксмаш, Тверской экскаватор, Брянский арсенал, Брянский тракторный завод, Челябинские строительно-дорожные машины. Основные виды продукции: колесные и гусеничные экскаваторы, индустриальные перегружатели, экскаваторы-погрузчики, экскаваторы-планировщики, автогрейдеры, телескопические погрузчики, фронтальные погрузчики, сельскохозяйственные тракторы. Также в продуктовую линейку входят, мульчеры, коммунальные машины, экскаваторы на автомобильном шасси, ратраки. Производственные комплексы и инженерные центры расположены в городах: Тверь, Челябинск, Брянск.

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