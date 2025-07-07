Брянский машиностроительный завод в июне отправил в адрес РЖД семь локомотивов 3ТЭ28. Завод выполнил обязательства перед ОАО «Российские железные дороги» по поставке в 2025 году грузовых магистральных тепловозов 3ТЭ28.

В 2025 году Брянский машиностроительный завод передал ОАО «Российские железные дороги» 27 грузовых магистральных тепловозов 3ТЭ28. Все они будут работать на Байкало-Амурской магистрали.

Грузовой магистральный тепловоз 3ТЭ28 создан специально для работы в сложных климатических и географических условиях Байкало-Амурской магистрали. Локомотив оснащен отечественным дизельным двигателем мощностью 3×2850 кВт и базируется на российских технических решениях и отечественной компонентной базе.

Первые локомотивы серии 3ТЭ28 были отправлены на БАМ в конце декабря 2023 года. На сегодняшний день на Восточном полигоне работает уже более 50 тепловозов 3ТЭ28. Трехсекционный тепловоз способен водить тяжеловесные составы — весом до 7100 тонн при уклонах до 11,5‰. На равнинных участках такой локомотив способен перемещать еще более тяжелые поезда.

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