В 2024 году 11 новейших маневровых тепловозов ТЭМ23 были переданы заказчикам

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В 2024 году 11 новейших маневровых тепловозов ТЭМ23, изготовленных на Брянском машиностроительном заводе, были переданы заказчикам. Шесть тепловозов отгружены в адрес ОАО «Российские железные дороги». Один из них отправлен на Октябрьскую железную дорогу, он приступил к работе на путях Санкт-Петербурга. Пять локомотивов приписаны к депо Брянск-2 Московской железной дороги. Еще пять маневровых тепловозов переданы коммерческим заказчикам и приступили к работе на крупных промышленных предприятиях страны.

ТЭМ23 — инновационный маневровый локомотив, разработанный отечественными конструкторами, выпускается на Брянском машиностроительном заводе.

В 2023 году состав тепловоза был изменен в рамках работы по локализации производства локомотива. Новая комплектация ТЭМ23 включает максимальное число деталей отечественного производства и является полностью импортонезависимой.

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