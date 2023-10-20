Сдано восьмое обстановочное судно «Путейский-15» проекта 3052

Государственная приемочная комиссия приняла обстановочное судно «Путейский — 15» проекта 3052, построенное на мощностях «МТ — Групп» (Санкт-Петербург) по заказу ФКУ «Речводпуть».

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Судно стало восьмым в серии из десяти обстановочных судов данного проекта, строящихся в рамках федерального проекта «Внутренние водные пути».

Обстановочные суда проекта 3052 строятся в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы». Основное назначение судна — это постановка, снятие, транспортировка навигационных знаков, в том числе и буев, обслуживание и ремонт средств навигационной обстановки в местах их установки, контроль состояния судового хода на внутренних водных путях, буксировка несамоходных плавсредств, перевозка грузов на рабочей палубе, рейдовое снабжение судов.