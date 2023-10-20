Сдано восьмое обстановочное судно «Путейский-15» проекта 3052
Государственная приемочная комиссия приняла обстановочное судно «Путейский — 15» проекта 3052, построенное на мощностях «МТ — Групп» (Санкт-Петербург) по заказу ФКУ «Речводпуть».
Судно стало восьмым в серии из десяти обстановочных судов данного проекта, строящихся в рамках федерального проекта «Внутренние водные пути».
Обстановочные суда проекта 3052 строятся в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы». Основное назначение судна — это постановка, снятие, транспортировка навигационных знаков, в том числе и буев, обслуживание и ремонт средств навигационной обстановки в местах их установки, контроль состояния судового хода на внутренних водных путях, буксировка несамоходных плавсредств, перевозка грузов на рабочей палубе, рейдовое снабжение судов.
|Основные характеристики обстановочного судна проекта 3052:
|Длина, м
|35,6
|Ширина, м
|6,48
|Высота надводного борта, м
|1,156
|Осадка, м
|1,4
|Валовая вместимость, рег. тонн
|162
|Мощность главного двигателя, кВт
|2х 220,00
|Автономность, сут.
|6
|Экипаж, чел.
|10
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