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Судостроение и судоходство

Сдано восьмое обстановочное судно «Путейский-15» проекта 3052

Государственная приемочная комиссия приняла обстановочное судно «Путейский — 15» проекта 3052, построенное на мощностях «МТ — Групп» (Санкт-Петербург) по заказу ФКУ «Речводпуть».

 © paluba.media

Судно стало восьмым в серии из десяти обстановочных судов данного проекта, строящихся в рамках федерального проекта «Внутренние водные пути».

Обстановочные суда проекта 3052 строятся в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы». Основное назначение судна — это постановка, снятие, транспортировка навигационных знаков, в том числе и буев, обслуживание и ремонт средств навигационной обстановки в местах их установки, контроль состояния судового хода на внутренних водных путях, буксировка несамоходных плавсредств, перевозка грузов на рабочей палубе, рейдовое снабжение судов.

Основные характеристики обстановочного судна проекта 3052:
Длина, м 35,6
Ширина, м 6,48
Высота надводного борта, м 1,156
Осадка, м 1,4
Валовая вместимость, рег. тонн 162
Мощность главного двигателя, кВт 2х 220,00
Автономность, сут. 6
Экипаж, чел. 10

Источник: https://paluba.media/news/59504

МТ-Групп, Санкт-Петербург, обстановочное судно, 3052
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