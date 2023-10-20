В Северодвинске запущено перерабатывающее предприятие резидента АЗРФ

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18 октября состоялся технический запуск линии по производству масляных дистиллятов из вторичного сырья, проект реализован резидентом Арктической зоны РФ.

Ввод в эксплуатацию новой промышленной площадки позволит решить экологическую проблему, связанную с утилизацией такого рода вторичного сырья. В месяц линия позволяет превратить до тысячи тонн отработанного машинного масла в базовые масла — основу для выпуска новых промышленных масел. Например, в трансформаторных маслах дистиллят составляет 90 процентов.

Объем инвестиций в проект составил более 170 млн рублей. На предприятии создано 14 новых рабочих мест.

Это первое такое производство в СЗФО. Компания зарегистрирована в Архангельской области и является резидентом Арктической зоны РФ. Архангельская область — лидер по числу уже реализованных проектов: 70 предприятий уже работают, а это более 2,5 тысячи рабочих мест и более 6,5 миллиарда рублей инвестиций. Всего в регионе зарегистрировано 195 резидентов АЗРФ.

Как рассказал директор компании — резидента АЗРФ Алексей Лисниченко, предприятием налажено взаимодействие с крупными поставщиками отработанных масел.

— Раньше сырье отправлялось на переработку в другие субъекты, в связи с чем цена закупки в нашем регионе была невелика. Открытие предприятия позволит увеличить ее в два с половиной — три раза, тем самым мы сможем заинтересовать и вовлечь в процесс сбора не только крупные предприятия, но и малый и средний бизнес, — уверен Алексей Лисниченко.

В планах компании также наладить выпуск промышленных масел собственной марки.