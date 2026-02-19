В Северодвинске Архангельской области открыли новую ледовую арену
В Северодвинске открылась новая крытая ледовая арена. Под крышей нового спортсооружения хоккейные болельщики в Северодвинске смогли увидеть главный трофей Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) — Кубок Гагарина.Архангельская область стала очередной остановкой в большом его путешествии по Северо-Западу. Тур легендарной спортивной награды организует «Ростелеком» в рамках сотрудничества с КХЛ.
Следующим после Поморья пунктом в маршруте Кубка станет Вологда. Завершится тур в Сыктывкаре. До Архангельской области трофей побывал в Петрозаводске и Великом Новгороде. Добавим, что Северодвинск — это пока самая северная точка в путешествии хоккейного трофея.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Комментарии 0