Объем средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) на 1 октября составил 13,64 трлн рублей. Об этом сообщается на сайте Минфина РФ.

«По состоянию на 1 октября 2023 года объем ФНБ составил 13 648 337,7 млн рублей, что эквивалентно $140,1 млрд», — сказано в сообщении.

На 1 октября объем ликвидных активов ФНБ составил 7,14 трлн рублей. «По состоянию на 1 октября 2023 года объем ликвидных активов фонда (средства на банковских счетах в Банке России) составил эквивалент 7 140 176,1 млн рублей или $73,3 млрд», — следует из сообщения.