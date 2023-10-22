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Статистика

Объем средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) на 1 октября составил 13,64 трлн рублей

Объем средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) на 1 октября составил 13,64 трлн рублей. Об этом сообщается на сайте Минфина РФ.

«По состоянию на 1 октября 2023 года объем ФНБ составил 13 648 337,7 млн рублей, что эквивалентно $140,1 млрд», — сказано в сообщении.

На 1 октября объем ликвидных активов ФНБ составил 7,14 трлн рублей. «По состоянию на 1 октября 2023 года объем ликвидных активов фонда (средства на банковских счетах в Банке России) составил эквивалент 7 140 176,1 млн рублей или $73,3 млрд», — следует из сообщения.
Источник: https://tass.ru/ekonomika/18918649

статистика, финансы, общество
  • Нет аватара termometrix
    22.10.2312:57:52

    Вклады (депозиты) и другие привлеченные средства физических лиц (с учетом счетов эскроу) в коммерческих банках:

    01.09.2022 г.: 37,9 трлн руб.; 01.09.2023 г.: 45,5 трлн руб.

    Источники «длинных денег» или долгосрочных инвестиций/в т.ч. кредитов/, капитальных вложений в экономику:

    На 1 сентября объем депозитов сроком от года в кредитных организациях составлял 8,63 трлн руб., или 21,4% от совокупного объема средств физлиц.

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    5,0 трлн ₽ это объем средств негосударственных пенсионных фондов по итогам II квартала 2023 года

    Средства НПФ являются источником так называемых длинных денег. Одним из главных трендов последних лет является увеличение доли вложений НПФ в реальный и государственный секторы экономики.

    Еще один источник длинных денег:"Величина страховых резервов увеличилась на 2,8% - до 3 трлн рублей"/Интерфакс/

    скрытый текст

    Отредактировано: termometrix~13:58 22.10.23
    #1270402
  • Holso Stitchred Holso Stitchred
    22.10.2320:36:58

    Но что там с ЗВР, которыми мы гордились в последние годы?

    #1270417
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