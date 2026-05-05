Доля рубля во внешних торговых расчетах России по итогам 2025 года превысила рекордные 50%

Доля рубля во внешних торговых расчетах России по итогам 2025 года превысила рекордные 50%, следует из анализа данных Банка России.А совокупная доля рубля и валют дружественных стран в расчетах превысила 85%.Такой рост связан с переходом на национальные валюты в условиях санкций и значительным снижением использования доллара и евро во внешнеторговых операциях.

Так, в 2025 году 53,7% доходов России от экспорта товаров и услуг были в рублях. Еще годом ранее показатель составлял всего 41,5%.

Что касается импорта, то использование национальной валюты в российских расчетах также впервые превысило 50% (54,4% по итогам года).

Расширение использования национальных валют во взаимных расчетах имеет ключевое значение для суверенитета и экономической стабильности. Этот процесс решает несколько стратегических задач:

  • Финансовая независимость и снижение рисков: Увеличение расчетов в нацвалютах (например, между странами БРИКС или ЕАЭС)
  • позволяет снизить геополитические риски и зависимость от западных платежных систем.
  • Укрепление внутренних рынков: Переход на собственные валюты способствует укреплению финансовых рынков внутри экономических союзов и увеличению их ликвидности.
  • Экономическая стабильность: Использование нацвалют избавляет развитие экономики от внешнего политического давления.
  • Снижение валютных рисков: Для бизнеса использование нацвалют устраняет риски, связанные с высокой волатильностью доллара или евро, а также упрощает трансграничные расчеты.
  • Увеличение дохода от эмиссии: Чем шире используется национальная валюта внутри страны (вытесняя иностранную валюту) и за её пределами (в международных расчетах), тем больше банкнот находится в обращении, что напрямую увеличивает эмиссионный доход.
  • Снижение зависимости от внешних валют: Использование национальной валюты (например, рубля, юаня) во взаимных расчетах снижает потребность в долларах или евро, позволяя государству присваивать доход от обеспечения ликвидности, а не отдавать этот «сеньораж» другим странам.
  • Укрепление суверенитета: Расширение использования национальной валюты, особенно в рамках экономических союзов (например, ЕАЭС), укрепляет финансовую устойчивость страны.
  • Финансирование дефицита: Государство может использовать полученный сеньораж для покрытия бюджетных расходов без увеличения налогового бремени, хотя чрезмерная эмиссия может привести к инфляции

  • В условиях текущих глобальных изменений формируется новый валютный порядок, основанный на использовании валют, обеспеченных реальными товарами и сырьем, что делает расширение обращения национальной валюты приоритетом для многих развивающихся экономик.
  • Расширение обращения национальной валюты имеет огромное значение для максимизации сеньоража — дохода, получаемого государством (эмитентом) от выпуска денег. Суть этого процесса заключается в том, что разница между номинальной стоимостью денег (например, 5000 рублей) и расходами на их производство (копейки) присваивается Россией или валютами стран Глобального Юга,а не США и ЕС путем использования только доллара и евро в качестве расчетно-эмиссионных единиц.

Источник: vch.ru

  • Badassgoliath Badassgoliath05.05.26 20:43:25
    Расширение обращения национальной валюты имеет огромное значение для максимизации
    сеньоража — дохода, получаемого государством (эмитентом) от выпуска денег. Суть этого процесса заключается в том, что разница между номинальной стоимостью денег (например, 5000 рублей) и расходами на их производство (копейки) присваивается Россией или валютами стран Глобального Юга,а не США и ЕС путем доллара и евро в качестве расчетно-эмиссионных единиц.

    В-о-от. Это, по-русски говоря, уменьшает кормовую базу колонизаторов, заодно уменьшая их возможности продвигать и навязывать свои установки суверенным странам.
    Разумеется, спокойно смотреть на это они не будут.
    Ну да ничего.

    Отредактировано: Badassgoliath~20:49 05.05.26
    • Нет аватара termometrix06.05.26 06:17:45

      Совершенно верно.
      «Золотой миллиард» веками грабит остальной мир по многим каналам.Вот некоторые из них, по мнению ИИ:
      Отредактировано: termometrix~06:26 06.05.26
  • Нет аватара termometrix06.05.26 06:55:47

    Если Путину удастся превратить и утвердить рубль в платежное средство российской экономики со странами Глобального Юга, то это будет гигантское и поистине уникальное дело. Это то,что не смогли сделать ни СССР, ни Сталин, ни Царская Россия.
    К сожалению, обеспечение доллара и евро зависит не только от международных материальных торговых потоков,но и от размера биржевого фиктивного капитала и постоянных трансфертов между фондовыми рынками «золотого миллиарда».Увы, остальной мир и Глобальный Юг продолжает покупать много акций, деривативов и всевозможных «ценных бумаг» у «золотого миллиарда» и это поддерживает статус резервных валют доллара,фунта,иены и евро.
    О роли и способах «золотого миллиарда» в ограблении остального мира рекомендую книги Николая Старикова,Андрея Фурсова,Иммануила Валерстайна,Михаила Хазина,Олега Григорьева,Сергея Глазьева,Михаила Делягина и других.

    Отредактировано: termometrix~09:51 06.05.26
  • Нет аватара vlTepes06.05.26 09:10:41

    Результаты этого мы видим на прямую в курсе рубля.

