Доля рубля во внешних торговых расчетах России по итогам 2025 года превысила рекордные 50%
Доля рубля во внешних торговых расчетах России по итогам 2025 года превысила рекордные 50%, следует из анализа данных Банка России.А совокупная доля рубля и валют дружественных стран в расчетах превысила 85%.Такой рост связан с переходом на национальные валюты в условиях санкций и значительным снижением использования доллара и евро во внешнеторговых операциях.
Так, в 2025 году 53,7% доходов России от экспорта товаров и услуг были в рублях. Еще годом ранее показатель составлял всего 41,5%.
Что касается импорта, то использование национальной валюты в российских расчетах также впервые превысило 50% (54,4% по итогам года).
Расширение использования национальных валют во взаимных расчетах имеет ключевое значение для суверенитета и экономической стабильности. Этот процесс решает несколько стратегических задач:
- Финансовая независимость и снижение рисков: Увеличение расчетов в нацвалютах (например, между странами БРИКС или ЕАЭС)
- позволяет снизить геополитические риски и зависимость от западных платежных систем.
- Укрепление внутренних рынков: Переход на собственные валюты способствует укреплению финансовых рынков внутри экономических союзов и увеличению их ликвидности.
- Экономическая стабильность: Использование нацвалют избавляет развитие экономики от внешнего политического давления.
- Снижение валютных рисков: Для бизнеса использование нацвалют устраняет риски, связанные с высокой волатильностью доллара или евро, а также упрощает трансграничные расчеты.
- Увеличение дохода от эмиссии: Чем шире используется национальная валюта внутри страны (вытесняя иностранную валюту) и за её пределами (в международных расчетах), тем больше банкнот находится в обращении, что напрямую увеличивает эмиссионный доход.
- Снижение зависимости от внешних валют: Использование национальной валюты (например, рубля, юаня) во взаимных расчетах снижает потребность в долларах или евро, позволяя государству присваивать доход от обеспечения ликвидности, а не отдавать этот «сеньораж» другим странам.
- Укрепление суверенитета: Расширение использования национальной валюты, особенно в рамках экономических союзов (например, ЕАЭС), укрепляет финансовую устойчивость страны.
- Финансирование дефицита: Государство может использовать полученный сеньораж для покрытия бюджетных расходов без увеличения налогового бремени, хотя чрезмерная эмиссия может привести к инфляции
- В условиях текущих глобальных изменений формируется новый валютный порядок, основанный на использовании валют, обеспеченных реальными товарами и сырьем, что делает расширение обращения национальной валюты приоритетом для многих развивающихся экономик.
- Расширение обращения национальной валюты имеет огромное значение для максимизации сеньоража — дохода, получаемого государством (эмитентом) от выпуска денег. Суть этого процесса заключается в том, что разница между номинальной стоимостью денег (например, 5000 рублей) и расходами на их производство (копейки) присваивается Россией или валютами стран Глобального Юга,а не США и ЕС путем использования только доллара и евро в качестве расчетно-эмиссионных единиц.
