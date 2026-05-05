Доля рубля во внешних торговых расчетах России по итогам 2025 года превысила рекордные 50%, следует из анализа данных Банка России.А совокупная доля рубля и валют дружественных стран в расчетах превысила 85%.Такой рост связан с переходом на национальные валюты в условиях санкций и значительным снижением использования доллара и евро во внешнеторговых операциях.

Так, в 2025 году 53,7% доходов России от экспорта товаров и услуг были в рублях. Еще годом ранее показатель составлял всего 41,5%.

Что касается импорта, то использование национальной валюты в российских расчетах также впервые превысило 50% (54,4% по итогам года).

Расширение использования национальных валют во взаимных расчетах имеет ключевое значение для суверенитета и экономической стабильности. Этот процесс решает несколько стратегических задач: