Под Липецком открыли новый ледовый комплекс

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В Липецком районе 20 октября открыли новый ледовый комплекс в селе Хрущевка.

Работы по строительству ледового комплекса в Хрущёвке велись в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография». Объём финансирования — 338,1 млн рублей. В здании площадью 3,4 тысячи квадратных метров размещены административные и служебные помещения, раздевалки, санузлы. Центральной площадкой комплекса является ледовая арена размером 60 на 30 метров, соответствующая стандартам Международной федерации хоккея на льду.

В комплексе будут тренироваться больше 200 юных хоккеистов и фигуристов, что ощутимо разгрузит другие ледовые площадки региона. Также по субботам и воскресеньям в 17 часов смогут покататься и горожане. Пока что со своими коньками, но с ноября откроют и прокат.

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