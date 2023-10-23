Под Липецком открыли новый ледовый комплекс
В Липецком районе 20 октября открыли новый ледовый комплекс в селе Хрущевка.
Работы по строительству ледового комплекса в Хрущёвке велись в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография». Объём финансирования — 338,1 млн рублей. В здании площадью 3,4 тысячи квадратных метров размещены административные и служебные помещения, раздевалки, санузлы. Центральной площадкой комплекса является ледовая арена размером 60 на 30 метров, соответствующая стандартам Международной федерации хоккея на льду.
В комплексе будут тренироваться больше 200 юных хоккеистов и фигуристов, что ощутимо разгрузит другие ледовые площадки региона. Также по субботам и воскресеньям в 17 часов смогут покататься и горожане. Пока что со своими коньками, но с ноября откроют и прокат.
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