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Спортивные объекты

В Анапе открыли спорткомплекс «Волейград Арена»

 © avatars.mds.yandex.net

В Анапе 21 октября открыли спорткомплекс «Волейград Арена». Под одной крышей разместились сразу два спортивных объекта — комплекс для волейбола с трибунами на 1500 мест и 25-метровый бассейн.

Это один из крупнейших в России универсальных спортивных комплексов международного уровня. Он будет открыт как для спортсменов, так и для жителей, и отдыхающих.

В Краснодарском крае около трех миллионов жителей занимаются спортом, из них 120 тысяч — волейболом, а Анапа по праву считается волейбольным центром страны.

 © anapa-official.ru

 © anapa-official.ru

 © anapa-official.ru

 © anapa-official.ru

https://kuban.a...voleygrad_arena

https://tvkrasn...oleygrad-arena/

Источник: https://anapa-official.ru/news/v-an...ei-slavy-otechestvennogo-voleybola/

Краснодарский край, спорткомплекс
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