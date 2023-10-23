В Анапе открыли спорткомплекс «Волейград Арена»
В Анапе 21 октября открыли спорткомплекс «Волейград Арена». Под одной крышей разместились сразу два спортивных объекта — комплекс для волейбола с трибунами на 1500 мест и 25-метровый бассейн.
Это один из крупнейших в России универсальных спортивных комплексов международного уровня. Он будет открыт как для спортсменов, так и для жителей, и отдыхающих.
В Краснодарском крае около трех миллионов жителей занимаются спортом, из них 120 тысяч — волейболом, а Анапа по праву считается волейбольным центром страны.
https://kuban.a...voleygrad_arena
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