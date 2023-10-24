ВКС России получили новую партию истребителей Су-35С
Су-35С. Обложка © Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС © static.life.ru
Комсомольский-на-Амуре авиационный завод (КнААЗ) имени Ю. А. Гагарина передал Воздушно-космическим силам России партию многофункциональных истребителей Су-35С, сообщили в пресс-службе Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК).
Как отметил гендиректор ОАК Юрий Слюсарь, предприятие успешно работает в рамках гособоронзаказа и поставляет современные авиационные комплексы по графику.
В пресс-службе добавили, что самолёты прошли цикл наземных и лётных испытаний в различных рабочих режимах и перелетели с аэродрома КнААЗ к месту службы.
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24.10.2311:14:03