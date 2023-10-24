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Армия и Флот

ВКС России получили новую партию истребителей Су-35С

Су-35С. Обложка © Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСССу-35С. Обложка © Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС © static.life.ru

Комсомольский-на-Амуре авиационный завод (КнААЗ) имени Ю. А. Гагарина передал Воздушно-космическим силам России партию многофункциональных истребителей Су-35С, сообщили в пресс-службе Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК).

Как отметил гендиректор ОАК Юрий Слюсарь, предприятие успешно работает в рамках гособоронзаказа и поставляет современные авиационные комплексы по графику.

В пресс-службе добавили, что самолёты прошли цикл наземных и лётных испытаний в различных рабочих режимах и перелетели с аэродрома КнААЗ к месту службы.

https://t.me/uac_ru/1701

Источник: https://life.ru/p/1616206?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

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КнААЗ, Су-35С, ОАК, ВКС
  • 12
    Jorjio774 Jorjio774
    24.10.2311:14:03

    Сушечки, всё-таки, очень элегантно выглядят.   

    #1270502
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