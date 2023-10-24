Первый сервисный центр КамАЗа открылся в Луганске
На территории, которая занимает более 14 тысяч квадратных метров, открыли не только сервисный центр, но еще и выставочный зал, а также магазин завода. В этот грандиозный проект в Луганске «КамАЗ» вложил 160 миллионов рублей.
— Официальный дилер «КамАЗ» отрывает на нашей территории выставочный центр и станцию техобслуживания. Камазы широко известны не только в России, но и за ее пределами, как качественный продукт — это конкуренты европейским машинам, — сказал на открытие центра глава ЛНР. — На базе нашего центра будет реализовываться вся линейка продукции, которая производится заводом. А на станции техобслуживания будет производиться ремонт не только техники «КамАЗ», но и всей, которая работает в республике.
Пока в новый центр приехали 10 автомобилей, которые раньше заказали местные предприятия.
Машины пришли не порожняком. В республику фирменные автомобили КамАЗ доставили гуманитарный груз для жителей Лисичанска, Рубежного и Луганска, а также 60 тонн стройматериалов и кровельных материалов.
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25.10.2319:44:37