На Вологодчине запустили молочный завод после реконструкции

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24 октября в Грязовецком округе Вологодской области запустили производство предприятия «Северное молоко» после масштабной реконструкции.

Работы стартовали в 2018 году. Объём инвестиций превысил 3 миллиарда рублей, две трети из этой суммы были предоставлены предприятию по льготному кредитованию Минсельхоза России.

За это время провели капитальный ремонт помещений, заменили оборудование приёмно-аппаратного цеха, цехов по производству сливочного масла, сухих молочных продуктов и творога, линий по розливу цельномолочной продукции и складских комплексов. Благодаря этому управление новыми технологическими линиями стало полностью автоматизированным.

Реконструкция производства позволила увеличить ежесуточный объём переработки молока-сырья с 350 до 530 тонн.

Генеральный директор ОАО «Северное молоко» Антон Ночёвка: «Мы запустили линейку йогуртов с пониженной жирностью для людей, следящих за своим здоровьем. В планах — целая линейка коктейлей, в том числе с традиционными вкусами северных ягод. Вологда — это молочная столица России. И качество местного сырья всегда было на высоком уровне. Вологодским молоком мы дорожим».

Завод поставляет продукцию практически во все федеральные и региональные сети России, страны ближнего и дальнего зарубежья.

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