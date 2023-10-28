На Вологодчине запустили молочный завод после реконструкции
24 октября в Грязовецком округе Вологодской области запустили производство предприятия «Северное молоко» после масштабной реконструкции.
Работы стартовали в 2018 году. Объём инвестиций превысил 3 миллиарда рублей, две трети из этой суммы были предоставлены предприятию по льготному кредитованию Минсельхоза России.
За это время провели капитальный ремонт помещений, заменили оборудование приёмно-аппаратного цеха, цехов по производству сливочного масла, сухих молочных продуктов и творога, линий по розливу цельномолочной продукции и складских комплексов. Благодаря этому управление новыми технологическими линиями стало полностью автоматизированным.
Реконструкция производства позволила увеличить ежесуточный объём переработки молока-сырья с 350 до 530 тонн.
Генеральный директор ОАО «Северное молоко» Антон Ночёвка: «Мы запустили линейку йогуртов с пониженной жирностью для людей, следящих за своим здоровьем. В планах — целая линейка коктейлей, в том числе с традиционными вкусами северных ягод. Вологда — это молочная столица России. И качество местного сырья всегда было на высоком уровне. Вологодским молоком мы дорожим».
Завод поставляет продукцию практически во все федеральные и региональные сети России, страны ближнего и дальнего зарубежья.
https://okuvshi...yxrsmt262795458
https://vk.com/...24860838_468086
- «Вологодское мороженое» запускает новые линии
- В Перми открылся филиал Юговского комбината молочных продуктов
- На Сахалине заработал новый молочный завод