В подмосковном Егорьевске открыт первый корпус новой кондитерской фабрики
В Московской области завершили первый этап строительства кондитерской фабрики «Машины сладости». Открыт первый корпус кондитерской фабрики.
«В ближайшее время в Егорьевске начнут производить кондитерские изделия, сейчас на предприятии ведут пуско-наладочные работы. Планируется, что первая производственная линия будет выпускать 300 тонн суфле в месяц», — рассказали в Правительстве Московской области.
Общий инвестиционный бюджет проекта составит более 20 млрд рублей.
«До конца 2023 года мы планируем оборудовать производственную линию и начать выпускать суфле на основе нуги и мягкой карамели, которые станут аналогами популярных зарубежных батончиков. На первом этапе мы сможем производить до 300 кг в час, в дальнейшем производственные мощности будут увеличены», — отметил гендиректор компании «Машины сладости» Игорь Рубцов.
На фабрике будут использовать автоматизированные поточные линии, позволяющие обеспечить непрерывный процесс производства без потери времени и сырья. Ежегодно там будут производить более 300 тыс. тонн кондитерских изделий, 100 тыс. тонн мороженого и более 7 тыс. т газированных напитков.
Первый корпуст открыт, на втором и третьем залиты основание и фундамент.
Планируется, что вторая линия по производству конфет — аналогов известных батончиков на основе нуги, арахиса и карамели, заработает в начале 2024 года.
К 2027 году производство планирует выйти на мощности в 25 тысяч тонн ежегодно.
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области и ООО «Машины сладости» подписали соглашение о сотрудничестве на ПМЭФ-2023.
Строительство комплекса началось в 2021 году. На территории в 40 гектар появится кондитерская фабрика по производству конфет, газировки и мороженого, развлекательно-обучающий центр с экскурсиями.
На производстве планируестя задействовать более двух тысяч сотрудников.
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