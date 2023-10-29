В подмосковном Егорьевске открыт первый корпус новой кондитерской фабрики

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В Московской области завершили первый этап строительства кондитерской фабрики «Машины сладости». Открыт первый корпус кондитерской фабрики.

«В ближайшее время в Егорьевске начнут производить кондитерские изделия, сейчас на предприятии ведут пуско-наладочные работы. Планируется, что первая производственная линия будет выпускать 300 тонн суфле в месяц», — рассказали в Правительстве Московской области.

Общий инвестиционный бюджет проекта составит более 20 млрд рублей.

«До конца 2023 года мы планируем оборудовать производственную линию и начать выпускать суфле на основе нуги и мягкой карамели, которые станут аналогами популярных зарубежных батончиков. На первом этапе мы сможем производить до 300 кг в час, в дальнейшем производственные мощности будут увеличены», — отметил гендиректор компании «Машины сладости» Игорь Рубцов.

На фабрике будут использовать автоматизированные поточные линии, позволяющие обеспечить непрерывный процесс производства без потери времени и сырья. Ежегодно там будут производить более 300 тыс. тонн кондитерских изделий, 100 тыс. тонн мороженого и более 7 тыс. т газированных напитков.

Первый корпуст открыт, на втором и третьем залиты основание и фундамент.

Планируется, что вторая линия по производству конфет — аналогов известных батончиков на основе нуги, арахиса и карамели, заработает в начале 2024 года.

К 2027 году производство планирует выйти на мощности в 25 тысяч тонн ежегодно.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области и ООО «Машины сладости» подписали соглашение о сотрудничестве на ПМЭФ-2023.

Строительство комплекса началось в 2021 году. На территории в 40 гектар появится кондитерская фабрика по производству конфет, газировки и мороженого, развлекательно-обучающий центр с экскурсиями.

На производстве планируестя задействовать более двух тысяч сотрудников.

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