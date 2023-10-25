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Спортивные объекты

Во Внукове открылся новый спортивный комплекс «Пегас»

 © mos.ru

Площадь трехэтажного здания составила 4 тысячи квадратных метров. Внутри расположились:

 — бассейн 25×16 м на 8 дорожек (глубина 1,2-1,8 м) — с тренерскими комнатами, раздевалками, медицинским кабинетом, лабораторией химического анализа воды;

— детский бассейн 10×6 м — для обучения плаванию детей в возрасте 7-10 лет;

— тренажёрный зал (200 кв.м) — с универсальными тренажёрами для проработки всех групп мышц, кардиозоной и зоной свободных весов, где одновременно смогут заниматься более 30 человек.

 © mperspektiva.ru

 © mperspektiva.ru

 © storage.yandexcloud.net
Источник: https://moskva.bezformata.com/listn...ompleks-pegas-vo-vnukovo/123161192/

спортивные объекты, Москва
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