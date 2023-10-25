Во Внукове открылся новый спортивный комплекс «Пегас»
Площадь трехэтажного здания составила 4 тысячи квадратных метров. Внутри расположились:
— бассейн 25×16 м на 8 дорожек (глубина 1,2-1,8 м) — с тренерскими комнатами, раздевалками, медицинским кабинетом, лабораторией химического анализа воды;
— детский бассейн 10×6 м — для обучения плаванию детей в возрасте 7-10 лет;
— тренажёрный зал (200 кв.м) — с универсальными тренажёрами для проработки всех групп мышц, кардиозоной и зоной свободных весов, где одновременно смогут заниматься более 30 человек.
- В Москве введен в эксплуатацию новый ФОК «Торпедо»
- Новые спортивные объекты открыты в регионах часть 8 (2022г.)
- Новые спортивные объекты
Вступайте в наши группы и добавляйте нас в друзья :)
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!