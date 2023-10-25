Добавить статью
Лого Сделано у нас
Фотофакты

Футуристическая архитектура из Мурманской области

 © prorus.ru

Ресторан «Плато» в Кировске расположился на вершине горы Айкуайвенчорр, одной из самых северных точек России, и в первую очередь предназначен для обслуживания гостей горнолыжного комплекса АО «Апатит» — самого высокогорного курорта на северо-западе Мурманской области.

 © prorus.ru

Откровенно футуристичный облик в виде парящей над массивным бетонным основанием «летающей тарелки» с прозрачными стенами уже сделал ресторан яркой достопримечательностью не только курорта, но и близлежащего Кировска. При этом издалека он кажется аккуратно примостившейся на склоне кабиной фуникулера (они тут и правда слегка «космические»). Но когда выпрыгиваешь из настоящей кабины на высоте 820 метров над уровнем моря, вместе с потрясающим видом на горы от крывается по-новому и сам ресторан: проявляется его двухчастное устройство, проступает внутренний стержень — перевернутый конус. Его вершина, держа на себе парящий диск, прорастает в горную породу, а основание конуса «распускается» веером бетонных панелей в потолок обеденного зала).

 © prorus.ru

 © prorus.ru

 © prorus.ru

 © prorus.ru

 © prorus.ru

 © prorus.ru

 © prorus.ru

 © prorus.ru

 © prorus.ru
Источник: https://prorus.ru/projects/restoran-plato-v-kirovske/

Вступайте в наши группы и добавляйте нас в друзья :)

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!

благоустройство, архитектура, общество, Мурманская область
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,