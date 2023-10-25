В Челябинске открыли текстильное производство с роботом-контролером

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Один из ведущих отечественных производителей домашнего текстиля — торговый дом «Леди Прима» — запустил в Челябинске новый производственный комплекс.

ТД «Леди Прима» уже 28 лет выпускает домашний текстиль под брендом La Prima. Он известен не только на территории России, но и в странах ЕАЭС. Предприятие развивает сеть собственных магазинов розничной продажи и является поставщиком текстильной продукции отелей международного класса. Налаженный сбыт и постоянный спрос дали руководству компании возможность задуматься о расширении производства — открытии нового цеха с применением передовых технологий в области легкой промышленности. Успешно реализовать крупный инвестпроект во многом помогла грамотно выстроенная производственная система, отлаженная в ходе участия предприятия сначала в региональной программе «Адресная поддержка повышения производительности труда», а теперь и в нацпроекте «Производительность труда».

Данный проект ТД «Леди Прима» находится на сопровождении в инвестблоке центра «Мой бизнес»: специалисты помогли предприятию привлечь заемное финансирование с использованием программы поручительства Регионального гарантийного фонда. Также в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» по линии работы с Центром поддержки инжиниринга и сертификации центра «Мой бизнес» компания создала опытный образец промерочно-разбраковочной машины BlickNetTextile, работающей с применением искусственного интеллекта.

«Новая разработка создана челябинскими инженерами и программистами. Она позволяет своевременно и 100%-но выявить участок ткани с браком, что обеспечивает высочайший стандарт качества продукции. Также центр „Мой бизнес“ выступил поручителем по кредиту, что позволило реализовать проект. Сейчас новое производство полностью готово к эксплуатации и, безусловно, это открывает новые возможности для будущего компании. Весомая поддержка со стороны правительства региона позволила реализовать проект в запланированные сроки. Это наша совместная работа, которая, уверен, уже в ближайшем будущем принесет свои плоды», — комментирует генеральный директор La Prima Денис Силин.

Этой осенью предприятие присоединилось к нацпроекту «Производительность труда» . С помощью экспертов Регионального центра компетенций (РЦК, создан на базе ФРП Челябинской области) был составлен детальный план оптимизации производственных процессов, что уже повысило скорость изготовления каждого комплекта постельного белья более чем на 20%.

Кроме того, ТД «Леди Прима» одним из первых среди предприятий лёгкой промышленности Южного Урала воспользовался профильной мерой поддержки регионального ФРП, введённой год назад. В октябре 2022 года компания получила грант Фонда на возмещение части затрат на продвижение продукции .

В результате реализации инвестпроекта с комплексной господдержкой предприятие запустило новый производственный цех и закупило оборудование. Благодаря расширению производства создано 40 рабочих мест.

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