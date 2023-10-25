Ход строительства быстрого свинцового реактора БРЕСТ-ОД-300 в Северске (31.08.2023)
©Видео с / https://www.youtube.com/embed/dgrnhRy7x-8
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