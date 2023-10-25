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Ход строительства быстрого свинцового реактора БРЕСТ-ОД-300 в Северске (31.08.2023)

©Видео с / https://www.youtube.com/embed/dgrnhRy7x-8
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=dgr...BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F2.0

строительство, энергетика
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