Обрабатывающий сектор промышленности ускоряется

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Росстат опубликовал оперативную информацию «О промышленном производстве в январе-сентябре 2023 года».

Индекс промышленного поизводства в сентябре составил 105,6%, в январе-сентябре — 103,3%.

Опережающими темпами продолжает развиваться обрабатывающий сектор промышленности, индекс которого в сентябре составил 110,9%, в январе-сентябре — 107,1%.

В августе индекс обрабатывающих производств составлял 110,3%.

Максимальный рост показали следующие производства:

— производства автотранспортных средств, прицепов и полуприцеров — 156%,

— производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования — 147%,

— производство прочих транспортных средств и оборудования — 146%,

— производство мебели — 138%,

— производство компьютеров, электронных и оптических изделий — 133%.