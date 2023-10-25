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Статистика

Обрабатывающий сектор промышленности ускоряется

 © rosstat.gov.ru

Росстат опубликовал оперативную информацию «О промышленном производстве в январе-сентябре 2023 года».

Индекс промышленного поизводства в сентябре составил 105,6%, в январе-сентябре — 103,3%.

Опережающими темпами продолжает развиваться обрабатывающий сектор промышленности, индекс которого в сентябре составил 110,9%, в январе-сентябре — 107,1%.

В августе индекс обрабатывающих производств составлял 110,3%.

Максимальный рост показали следующие производства:

— производства автотранспортных средств, прицепов и полуприцеров — 156%,

— производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования — 147%,

— производство прочих транспортных средств и оборудования — 146%,

— производство мебели — 138%,

— производство компьютеров, электронных и оптических изделий — 133%.
Источник: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/167_25-10-2023.html

статистика, Росстат
  • Нет аватара cheri
    25.10.2319:42:23

    Прекрасно!

    Даже не верится.

    #1270574
  • Нет аватара Serguei
    27.10.2322:08:51

    Однозначно, надо радоваться подобным статданным. Единственно, что у меня постоянно вызывает непонимание, так это, что весь финансово-банковский блок у нас, в стране, борющейся против всего аморального и агрессивного Запада, состоит из реальных агентов западных финансовых институтов. Уже кто только не толдычит, что глава ЦБ своими повышениями ключевой ставки иссушает экономику, а сами банки СРЫВАЮТ ДЖЕК-ПОТЫ с нынешней ситуации, показывая фантастические сверхприбыли. Про Силуанова не хочу даже говорить: выясняется, что гигантский нефтяной сектор РФ платит налоги в казну по «данным» какой-то ООО-ошки в Великобритании, с которой ведомство Силуанова имеет договор. Масса чего в этой сфере изогнутого. Я не понимаю этого.

    Отредактировано: Serguei~22:09 27.10.23
    #1270709
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