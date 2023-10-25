Обрабатывающий сектор промышленности ускоряется
Росстат опубликовал оперативную информацию «О промышленном производстве в январе-сентябре 2023 года».
Индекс промышленного поизводства в сентябре составил 105,6%, в январе-сентябре — 103,3%.
Опережающими темпами продолжает развиваться обрабатывающий сектор промышленности, индекс которого в сентябре составил 110,9%, в январе-сентябре — 107,1%.
В августе индекс обрабатывающих производств составлял 110,3%.
Максимальный рост показали следующие производства:
— производства автотранспортных средств, прицепов и полуприцеров — 156%,
— производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования — 147%,
— производство прочих транспортных средств и оборудования — 146%,
— производство мебели — 138%,
— производство компьютеров, электронных и оптических изделий — 133%.
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