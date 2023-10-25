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Армия и Флот

С атомного РПКСН «Тула» запущена баллистическая ракета «Синева»

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Из акватории Баренцева моря с атомного ракетного подводного крейсера стратегического назначения «Тула» выполнен пуск баллистической ракеты «Синева.

Отмечается, что также к тренировке привлекались самолёты дальней авиации Ту-95МС, выполнявшие пуски крылатых ракет воздушного базирования. «Управление практическими пусками осуществлялось из Национального центра управления обороной Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Сообщается, что спланированные в ходе тренировки задачи выполнены в полном объеме.
Источник: https://www.mk.ru/politics/2023/10/...ballisticheskaya-raketa-sineva.html

ВМФ, Министерство обороны, АПЛ, МБР
  • Нет аватара cheri
    25.10.2319:45:26

    «Синева» хорошо, но «Лайнер» — круче   

    #1270577
  • Нет аватара Argonaft
    25.10.2320:23:12

    Опять недруги будут из каждого утюга писать про бряцание дубинкой)   

    #1270579
  • MolGro MolGro
    26.10.2311:14:32

    заменят на лайнер. отстрел старых ракет.

    а вообще у нас сменилось поколение ракет

    новые ракеты.

    ярс

    сармат

    лайнер

    булава

    #1270597
    • Jorjio774 Jorjio774
      26.10.2311:27:10

      Слава Богу, что Булава, в своё время, всё-таки полетела. Нужно её совершенствовать, не выдающиеся показатели получились. Но, как говорится, первый твёрдотопливный морской ракетный блин, он зачастую комом.

      #1270599
      • Kolyda Kolyda
        26.10.2313:00:01

        Слава Богу, что Булава, в своё время, всё-таки полетела. Нужно её совершенствовать, не выдающиеся показатели получились.

        Читал как-то, что это из-за качества отечественных метательных порохов. Производители не могут достигнуть характеристик доступных в США. Из-за этого и дальнобойность нашей артиллерии несколько ниже.

        #1270610
        • Jorjio774 Jorjio774
          26.10.2313:28:20

          Возможно, но Тополя то летают. Вообще, вокруг Булавы было много чего спорного. Во главе МО стоял ракетчик Сергеев, видимо поэтому проект отдали МИТ-у, хотя МИТ морскими ракетами не занимался, может быть сыграло роль, что Барк ГРЦ Макеева не взлетел. В это же время чуть было ГРЦ Макеева не помножили на ноль, хотя это высококлассный ракетный центр и Синевой и Лайнером, а теперь и Сарматом он это доказал. Отстоял, насколько я знаю, его Куроедов, главком ВМФ в то время. Было принято решение в качестве стенда использовать РПКСН Дмитрий Донской, может и не от хорошей жизни. Со стороны Соломонова (ГК Булавы) всё выглядело как-то залихватски, на мой взгляд, мол мы сделаем БРПЛ. Хотя морская ракета это не совсем сухопутная, а у ГРЦ и испытательная база и опыт, а у МИТ-а, можно сказать, ни того не другого. Но, Слава Богу, что полетела.

          #1270614
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