С атомного РПКСН «Тула» запущена баллистическая ракета «Синева»
Из акватории Баренцева моря с атомного ракетного подводного крейсера стратегического назначения «Тула» выполнен пуск баллистической ракеты «Синева.
Отмечается, что также к тренировке привлекались самолёты дальней авиации Ту-95МС, выполнявшие пуски крылатых ракет воздушного базирования. «Управление практическими пусками осуществлялось из Национального центра управления обороной Российской Федерации», — говорится в сообщении.
Сообщается, что спланированные в ходе тренировки задачи выполнены в полном объеме.
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