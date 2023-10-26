Ростех передал Минобороны первую партию самоходных колесных гаубиц «Мальва»

Ростех отгрузил в войска первую партию 152-мм самоходных артиллерийских орудий (САО) «Мальва». Новейшая артустановка отличается мобильностью, может автоматизированно вести стрельбу всеми типами боеприпасов и работать в режиме одновременного огневого налета, когда несколько выпущенных боеприпасов достигают цели в одно время.

© rostec.ru

«Мальва» создана на базе шасси БАЗ с колесной формулой 8×8, что делает ее более маневренной, чем установки на гусеничном ходу.

Артустановка способна пройти без дозаправки 1100 км по дорогам общего пользования, а благодаря полному приводу и мощному дизельному двигателю хорошо преодолевает бездорожье.

Кроме того, САО обладает большим техническим ресурсом и меньшей стоимостью эксплуатации, чем артустановки на гусеничном ходу. Развертывание «Мальвы» на позиции, уход с нее и наведение на цель занимают намного меньше времени по сравнению с буксируемыми орудиями.

Габариты артустановки позволяют транспортировать орудие на самолете Ил-76, благодаря чему возможна быстрая переброска САО на большие расстояния.

«Благодаря колесному шасси „Мальва“ способна быстро разворачиваться на позиции и покидать ее, уходя от ответного огня, что очень важно в условиях контрбатарейной войны. Это современное и мощное оружие, с помощью которого можно уничтожать практически любые объекты осколочно-фугасными снарядами на дальности более 24 км. Скорострельность гаубицы — более 7 выстрелов в минуту, а боезапас насчитывает до 30 выстрелов», — отметил индустриальный директор комплекса обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии Госкорпорации Ростех Бекхан Оздоев.

САО «Мальва» предназначено для поражения командных пунктов, оборонительных сооружений, артиллерийских, ракетных и минометных батарей, систем ПВО, колонн бронетехники и живой силы противника.

© rostec.ru

© rostec.ru

© rostec.ru

© rostec.ru

© rostec.ru