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Армия и Флот

Ростех передал Минобороны первую партию самоходных колесных гаубиц «Мальва»

Ростех отгрузил в войска первую партию 152-мм самоходных артиллерийских орудий (САО) «Мальва». Новейшая артустановка отличается мобильностью, может автоматизированно вести стрельбу всеми типами боеприпасов и работать в режиме одновременного огневого налета, когда несколько выпущенных боеприпасов достигают цели в одно время.

 © rostec.ru

«Мальва» создана на базе шасси БАЗ с колесной формулой 8×8, что делает ее более маневренной, чем установки на гусеничном ходу.

Артустановка способна пройти без дозаправки 1100 км по дорогам общего пользования, а благодаря полному приводу и мощному дизельному двигателю хорошо преодолевает бездорожье.

Кроме того, САО обладает большим техническим ресурсом и меньшей стоимостью эксплуатации, чем артустановки на гусеничном ходу. Развертывание «Мальвы» на позиции, уход с нее и наведение на цель занимают намного меньше времени по сравнению с буксируемыми орудиями.

Габариты артустановки позволяют транспортировать орудие на самолете Ил-76, благодаря чему возможна быстрая переброска САО на большие расстояния.

«Благодаря колесному шасси „Мальва“ способна быстро разворачиваться на позиции и покидать ее, уходя от ответного огня, что очень важно в условиях контрбатарейной войны. Это современное и мощное оружие, с помощью которого можно уничтожать практически любые объекты осколочно-фугасными снарядами на дальности более 24 км. Скорострельность гаубицы — более 7 выстрелов в минуту, а боезапас насчитывает до 30 выстрелов», — отметил индустриальный директор комплекса обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии Госкорпорации Ростех Бекхан Оздоев.

САО «Мальва» предназначено для поражения командных пунктов, оборонительных сооружений, артиллерийских, ракетных и минометных батарей, систем ПВО, колонн бронетехники и живой силы противника.

 © rostec.ru

 © rostec.ru

 © rostec.ru

 © rostec.ru

 © rostec.ru
Источник: https://rostec.ru/news/rostekh-pere...mokhodnykh-kolesnykh-gaubits-malva/

армия и флот, вооружение, артиллерия, САО «Мальва», Ростех
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    • alex4spb alex4spb
      26.10.2313:09:24

      Дальность стрельбы не впечатляет, на фоне натовских 35 км…
      если речь об американских трёх топорах (M777), то дальность стрельбы обычным снарядом у неё такая же — 24км.

      дальность в 30км достигается только при использовании активно-реактивных снарядов (ERFB).

      аналогичные есть и у нас, например 3ОФ30, с дальностью 33км.

      #1270611
    • Meel Light Meel Light
      27.10.2318:25:45

      Всё упирается в снаряды, а не в САУ

      #1270700
  • Нет аватара Alexei_T
    27.10.2312:51:01

    Самые высокие результаты по дальности для САУ PzH 2000 получены снарядами с донным газовым генератором M1711 (40-47 км) и активно-реактивными снарядами южноафриканского производства V-LAP (54-67 км), но на практике далее 20 км все снаряды имеют высокий эллипс рассеивания и для стрельбы на высокие дальности предназначен корректируемый снаряд M982 Excalibur. Для стрельбы M982 Excalibur требуется специальное оборудование САУ, которое установлено на версиях САУ прошедших модернизацию после 2013 года. САУ может использовать корректируемые по GPS снаряды M982 Excalibur до дальности 48 км с КВО (круговое вероятное отклонение) попадания около 1 метра. До дальности 27 км может быть использован снаряд SMArt 155 выпускающий на парашюте самоприцеливающийся суббоеприпас с ударным ядром. Конструктивно данный суббоеприпас аналогичен кассетным элементам «Мотив-3М» в реактивном снаряде 9М55К1 для РСЗО Смерч. Хотя снаряд потенциально может нести два суббоеприпаса, но эта возможность не используются, так как ФРГ является подписантом Конвенции по запрету кассетных боеприпасов. По этой же причине штатно к САУ не имеется снарядов с любыми кассетными наполнителями.

    Штатным снарядом для САУ является осколочно-фугасный DM121 Boattail с дальностью 30-36 км. Снаряд изначально был разработан для гаубиц с длиной ствола 39 калибров для дальности 29 км. Более высокая дальность в САУ достигнута за счет увеличения длины ствола до 52 калибров. Rheinmetall постоянно ведет испытания для улучшения кучности стрельбы на большие дистанции.

    DM121 (также известный как Rh30) — осколочно-фугасный артиллерийский снаряд калибра 155мм производства Rheinmetall Waffe Munition. Принят на вооружение Бундесвера в 2017 году. Разрабатывался для САУ PzH 2000, но может применяться любой гаубицей НАТО калибра 155мм. Снаряды, производимые в Германии для Нидерландов, имеют маркировку M1712, снаряды, произведенные Rheinmetall Denel Munition в ЮАР — M0121A1 Assegai. Вариант DM121 с донным генератором ранее имел обозначение DM131 (Rh40), но позже стал маркироваться M1711, либо, если он произведен Rheinmetall Denel Munition в ЮАР — M0121A2 Assegai.

    Вес взрывчатого вещества — 11 кг. Хвостовая часть корпуса суживающаяся( Воаt tail). Донная часть имеет выемку, в которой в варианте M1711 установлен газогенератор. Ведущий поясок бронзовый, за ведущим пояском имеется пластиковый обтюратор. Длина снаряда — 841 мм, вес — 43,5 кг. Максимальная дальность при стрельбе из гаубицы с длиной ствола в 39 калибров — 29,2 км., при стрельбе из гаубицы с длиной ствола в 52 калибра с шестью модульными зарядами DM72 / DM82 / DM92- 36 км.

    #1270678
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