«Норникель» запустил первую линию «Серной программы»

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25 октября 2023 года стало официальной датой запуска Серной программы на Надеждинском металлургическом заводе (НМЗ). Это крупнейший экологический проект в России, разработанный «Норникелем».

Первая линия оборудования позволит в 5,6 раза снизить выбросы диоксида серы. Оставшееся оборудование будет введено в эксплуатацию в 2024 году и позволит сократить общий объём выбросов с текущих 1,1 млн тонн до 197 тыс. тонн.

Общие инвестиции ГМК «Норникель» в реализацию «серной программы» превышают 180 млрд рублей, сообщает компания. Из этой суммы уже инвестировано 120 млрд рублей.

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Программа включает две фазы: первая — утилизация богатых диоксидом серы газов и создание мощностей по нейтрализации серной кислоты на Надеждинском заводе, вторая — расширение инфраструктуры по переработке серной кислоты. Работы будут также проведены на Медном заводе, где планируется перейти на полную утилизацию диоксида серы, содержащегося в богатых отходящих газах, до уровня предельно допустимых выбросов. Общие затраты в проект составят $4,1-4,3 млрд.

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Самый большой цех — цех производства серной кислоты, 100 на 200 метров. Именно сюда из плавильного цеха металлургического завода поступают газы, те самые, с высоким содержанием диоксида серы. И здесь его преобразуют в серную кислоту.

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Реакция идет в гигантских контактных аппаратах, по 27 метров в высоту. Их сборка была сложнейшей задачей. Так же как монтаж теплообменников, весом по 200 с лишним тонн каждый. Их доставляли в Норильск из Волгограда: заказывали специальный транспорт, перекрывали дороги, переносили эстакады. Да и каждый этап работы был уникальной задачей на грани возможностей. Строители вспоминают, сколько хлопот доставили им местные ветра.

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В итоге построены три цеха с «начинкой» в виде 900 единиц различного оборудования. В одном цеху из отходящих газов получают серную кислоту, в другом, на огромной мельнице, дробят и смешивают с водой известняк. В третьем полученные жидкости перемешивают.

Виталий Муравьев, директор Надеждинского металлургического завода ЗФ «Норникеля»:

"Дальше происходит процесс нейтрализации. В течение 40 минут серная кислота нейтрализуется до состояния гипса — безвредного вещества, которое в виде пульпы системой гидротранспорта откачивается на складирование в гипсохранилище".

Помимо самой серной программы, пришлось построить еще ряд вспомогательных объектов. Например, гипсохранилище на 90 миллионов кубометров. Заполнять его будут целых 15 лет. Чтобы добывать известняк, с нуля освоили новый карьер Мокулаевский и протянули от него 30-километровую железную дорогу.

Алексей Кунаев, старший менеджер ООО «НН-Девелопмент»:

"Уникальность нашего комплексного проекта заключается в том, что тут невероятные масштабы производства и сложные условия эксплуатации оборудования. Смешение двух технологий в таких масштабах сложно найти в мировой практике".

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Изначально в проекте было три четверти отечественного оборудования. В ходе строительства, из-за отказов зарубежных поставщиков, приходилось искать новые решения. В итоге серная программа состоит из российских комплектующих почти на 90%.

В круглосуточном режиме во время строительства объектов «Серной программы» было задействовано до четырёх тысяч рабочих и специалистов, использовалось свыше 400 единиц спецтехники.

Строительные работы длились в течение трёх лет. Необходимое оборудование и материалы доставляли через Северный морской путь, благодаря использованию ледокольной проводки. В итоге теперь в Норильске есть новый завод, площадь которого составляет семь футбольных полей. Для качественной и стабильной работы предприятия было создано порядка 500 рабочих мест.

Справка

ПАО «ГМК «Норильский никель» — крупнейший в мире производитель палладия и высокосортного никеля. Компания также производит медь, платину, серебро, золото, кобальт, родий, иридий, рутений, селен, теллур, серу и другие продукты. Производственные подразделения группы расположены в России в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове, в Забайкальском крае, а также в Финляндии.

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Фото — https://krsk.si...0rk770298872922

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