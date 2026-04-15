На Надеждинском металлургическом заводе в Норильскп введены в комплексное опробование третья линия производства серной кислоты и четвёртая линия нейтрализации «Серной программы».

Теперь вся система утилизации диоксида серы запущена в полном объёме. Финальная ступень реализации экологического проекта «Норникеля» позволит компании вплотную приблизиться к выходу на проектную мощность и выполнению обязательств в рамках федерального проекта «Чистый воздух».

«Достигнута ещё одна важная веха реализации „Серной программы“, которая позволяет выстроить устойчивую работу всего комплекса. Новые линии позволят не только выполнить поставленные задачи, но и повысить общую надёжность системы», — рассказал генеральный директор «НН-Девелопмент» Виталий Муравьев.

Однако перед коллективом ещё стоят задачи по доведению оборудования до проектных показателей.

«Мы ввели в комплексное опробование все основные технологические цепочки двух переделов: участок производства серной кислоты и участок её нейтрализации. Эти линии необходимы для утилизации всего объёма диоксида серы. Окончание комплексного опробования позволит обеспечить выполнение показателей по утилизации и необходимый запас резервирования оборудования. Такое резервирование нужно в каждой системе для проведения плановых ремонтов, остановок, а также технического обслуживания», — пояснил и. о. директора Надеждинского металлургического завода Максим Педанов.

Выход в решающую фазу «Серной программы» на НМЗ стал возможен благодаря командной работе на всех уровнях.

«Весь коллектив компании, все подразделения, которые находятся на норильской и кольской площадках, а также в управлении Заполярного филиала и в главном офисе, все, я уверен, следят за жизненным циклом проекта, за успехами, помогают в решении возникающих вопросов. Благодаря их поддержке мы смогли сделать то, что сделано сейчас, и сделаем то, что ещё предстоит», — подчеркнул Максим Педанов.

Ключевой ресурс проекта — люди, которые управляют процессом и следят за оборудованием. Цех насчитывает уже порядка 400 человек, и штат будет расти, чтобы обеспечить полноценную эксплуатацию, обслуживание и ремонт высокотехнологичного оборудования. Технологическая цепочка превращения газа в готовую продукцию сложна и по большей части скрыта от глаз. Газ из печей взвешенной плавки поступает по газоходам на три линии производства серной кислоты: проходит мокрую очистку, охлаждается, затем направляется в контактные аппараты, где из диоксида превращается в триоксид, и уже потом из него получается серная кислота. Завершают цикл линии нейтрализации — они перерабатывают кислоту в гипс.

«В запуске третьей и четвёртой линий в комплексное опробование было задействовано очень много сил: персонал завода, основной подрядчик строительно-монтажных работ, персонал специализированного ремонтного подразделения компании, эксплуатационный персонал Заполярного филиала, „НН-Девелопмент“. Газ был принят, третья линия производства серной кислоты начала выходить на проектные показатели. Четвёртую линию нейтрализации мы также благополучно запустили в комплексное опробование. Планируется, что у нас стабильно должны работать три линии нейтрализации серной кислоты, а четвёртая будет находиться в резерве. Это позволяет обеспечить необходимый запас надёжности: пока три линии работают на утилизацию, четвёртая проходит обслуживание, и мы не теряем в объёмах переработки», — добавил начальник цеха производства и нейтрализации серной кислоты НМЗ Илья Манохин.

Уже с начала 2026 года утилизировано порядка 160 тысяч тонн диоксида серы. Основные объёмы переработки впереди: пик загрузки цеха придётся на третий- четвёртый кварталы, когда по плану предприятие выйдет на максимальные показатели и выполнит годовые обязательства.

Несмотря на то что строительно-монтажные работы практически завершены, «Серная программа» продолжает совершенствоваться. Впереди этап технического перевооружения, который позволит заменить оборудование, попавшее под санкционные ограничения, на более надёжные аналоги российских и иностранных партнёров.

«Это жизненный цикл любого проекта. Мало объектов, которые были построены по изначальному проекту на сто процентов. Всегда есть место для улучшений. Мы уже сейчас готовимся в соответствии с требованиями законодательства к работам по техническому перевооружению. Это позволит улучшить отдельные технологические параметры и повысить надёжность оборудования», — рассказал Максим Педанов.

Напомним, «Серная программа» «Норникеля» — крупнейший экологический проект компании, направленный на снижение выбросов диоксида серы в Большом Норильске. Комплекс включает мощности по утилизации сернистых газов на Надеждинском металлургическом заводе. Реализация проекта позволит сократить выбросы диоксида серы в Норильске на 90%, что станет ключевым вкладом в достижение целей федерального проекта «Чистый воздух».