Завершена реконструкция магистрального газопровода из Крыма в Херсонскую область

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Магистральный газопровод из Крыма в Херсонскую область достроен и запущен к отопительному сезону.

Как сообщили в Правительстве Херсонской области: «Уже проведена реконструкция магистрального газопровода из Крыма. И к этой зиме только в Геническую агломерацию подано почти в три раза больше газа — 160 тыс. куб. м в сутки».

Это помогло начать замену старых небезопасных угольных котлов в школах и медучреждениях на современные газовые. «Уровень газификации области всего 27% - такого в регионах нашей страны нет уже лет 40. <…> Безусловно, чтобы поднять уровень газификации области до среднероссийского, потребуются годы работы и огромные инвестиции из бюджета страны», — добавили в Правительстве региона.

Алексеенко отметил, что также принимаются меры, чтобы в каждом районе области люди могли приобрести уголь по минимально возможным ценам.