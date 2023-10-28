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Статистика

Увеличение перевалки рыбных грузов на Камчатке

По данным подведомственного Росрыболовству ФГУП «Нацрыбресурс» перевалка рыбной продукции через причалы в морском порту Петропавловска-Камчатского за 9 месяцев 2023 года составила почти 91 тыс. тонн (+3,5% к уровню прошлого года за аналогичный период).

 © fish.gov.ru

Эксплуатация причалов Нацрыбресурса на Камчатке ориентирована на рыбную отрасль, её обслуживание и развитие. В порту отгружается широкий спектр продукции из уловов минтая, трески, терпуга, палтуса, камбалы, кальмара, сельди, крабов и лососей (горбуша, кета, кижуч и нерка). Весь ассортимент востребован на рынке Российской Федерации и за рубежом.

Крупные партии рыбной продукции уходят в Приморский край, где перегружаются на железнодорожный и автомобильный транспорт для поставки в регионы Дальнего Востока, Сибири и европейской части Российской Федерации.
Источник: https://fish.gov.ru/news/2023/10/27...-rybnyh-gruzov-v-portu-poluostrova/

статистика, порты, рыболовство, Камчатка
  • Нет аватара nabludatel71
    28.10.2310:29:03

    Ни в этой новости, ни в оригинальной нет связи между величиной перевалки и поставках на внутренний рынок: есть объём, есть слова о востребованности продукции внутри и за рубежом, есть фраза об отгрузках в Приморье (кстати, Владивосток выступает транзитным хабом не только для внутренних поставок, но и для экспортных). Поэтому я заголовок поправлю, а если найдёте дополнительную информацию, тогда можно будет вернуть.

    #1270718
  • Сергей Котенко Сергей Котенко
    28.10.2311:59:51

    Да и +3,5% как бы не очень…

    #1270723
  • Нет аватара Serguei
    28.10.2321:03:57

    Согласен с Наблюдателем (см.выше). Меня тоже интересует прежде всего самое чувствительное место во всей этой истории: а что идёт на внутренний рынок? Мы же с вами хорошо знаем наш «экспортоориентированный» бизнес. Буквально недавно наш Президент вынужден был подписать Указ по «эскпортёрам», а их десятки тысяч компаний, которые не возвращают валюту на российский рынок и в бюджет. Да ещё и внедрил в эти компании представителей Росфинмониторинга. Для чего мне относительные цифры (=больше,меньше) и «фанфары» по «росту», «ускорению» и т. п., если всё, что может нести доллары, евро и йены, как раз и ускоряется в указанные юрисдикции?

    #1270730
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