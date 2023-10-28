Увеличение перевалки рыбных грузов на Камчатке

По данным подведомственного Росрыболовству ФГУП «Нацрыбресурс» перевалка рыбной продукции через причалы в морском порту Петропавловска-Камчатского за 9 месяцев 2023 года составила почти 91 тыс. тонн (+3,5% к уровню прошлого года за аналогичный период).

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Эксплуатация причалов Нацрыбресурса на Камчатке ориентирована на рыбную отрасль, её обслуживание и развитие. В порту отгружается широкий спектр продукции из уловов минтая, трески, терпуга, палтуса, камбалы, кальмара, сельди, крабов и лососей (горбуша, кета, кижуч и нерка). Весь ассортимент востребован на рынке Российской Федерации и за рубежом.

Крупные партии рыбной продукции уходят в Приморский край, где перегружаются на железнодорожный и автомобильный транспорт для поставки в регионы Дальнего Востока, Сибири и европейской части Российской Федерации.