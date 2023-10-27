На СЗ «РОСТР» спущено на воду морское пассажирское судно проекта PV20S

В Новой Ладоге на судостроительном заводе «РОСТР» (Ленинградская область) спущено на воду второе в этом году морское пассажирское судно проекта PV20S.

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Спуск проходил на единственном в нашей стране слипе бокового неконтролируемого падения.

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Судно строится по заказу АО НПП «Авиационная и морская электроника». Согласно проекту оно может эксплуатироваться в условиях с температурой наружного воздуха от + 40 ºС при влажности 50% летом до -15 ºС при влажности 85% зимой.

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Самоходное двухвинтовое пассажирское судно прибрежного плавания с двухъярусной надстройкой рассчитано на перевозку 200 человек. По окончании всех работ судно отправится в Севастополь.

Справка:

Длина — 29,5 м

Ширина — 7,2 м

Осадка — 1,5 м

Дедвейт — 340 т

Водоизмещение — 162,5 т

Экипаж — 3 чел.

Пассажировместимость — 200 чел.