На СЗ «РОСТР» спущено на воду морское пассажирское судно проекта PV20S
В Новой Ладоге на судостроительном заводе «РОСТР» (Ленинградская область) спущено на воду второе в этом году морское пассажирское судно проекта PV20S.
Спуск проходил на единственном в нашей стране слипе бокового неконтролируемого падения.
Судно строится по заказу АО НПП «Авиационная и морская электроника». Согласно проекту оно может эксплуатироваться в условиях с температурой наружного воздуха от + 40 ºС при влажности 50% летом до -15 ºС при влажности 85% зимой.
Самоходное двухвинтовое пассажирское судно прибрежного плавания с двухъярусной надстройкой рассчитано на перевозку 200 человек. По окончании всех работ судно отправится в Севастополь.
Справка:
Длина — 29,5 м
Ширина — 7,2 м
Осадка — 1,5 м
Дедвейт — 340 т
Водоизмещение — 162,5 т
Экипаж — 3 чел.
Пассажировместимость — 200 чел.
- СЗ «РОСТР» сдал панорамный понтон для пассажирского причала «Остров фортов-1» проекта ПРП-44
- Судостроительный завод «Ростр» в Новой Ладоге за минуту
- Благоустройство улицы Соборной в Гатчине