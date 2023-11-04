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Выпуск двигателей в ПАО «ТМЗ» перешагнул 40-тысячную отметку

На Тутаевском моторном заводе, дочернем предприятии «КАМАЗа» в Ярославской области, выпущен 40000-й двигатель.

 © kamaz.ru

Двигатели на ТМЗ производятся с 1987 года. В тот год сборщики выпустили первые 50 тракторных моторов для тракторов «Кировец» модели К-701.

В 1988 году производилось уже две модификации двигателей — тракторная и автомобильная. Сейчас в номенклатуре двигателей — более 30 позиций.

20-тысячный рубеж в производстве моторов был достигнут в октябре 2015 года. Таким образом, первые 20 тысяч двигателей были выпущены за 28 лет, а вторые — за восемь. Хорошая динамика роста объёмов выпускаемой продукции — показатель стабильной работы трудового коллектива моторостроителей.

В марте 2016-го впервые за 30-летнюю историю производства двигателей ТМЗ превысил отметку 200 двигателей в месяц. Было произведено 234 мотора, из них на Петербургский тракторный завод отправилось 145 двигателей.

Сейчас такое количество моторов — обычная плановая цифра. Самое большое число моторов за месяц было выпущено в марте текущего года — 371, из них 324 — для конвейера Петербургского тракторного завода. В связи с возникшей необходимостью импортозамещения, значительно расширился спектр продукции, которую Тутаевский моторный завод поставляет для основного потребителя, и выросли объёмы производства: теперь дочернее предприятие «КАМАЗа» производит двигатели на всю линейку тракторов К-7 для Петербургского тракторного завода.

Справка:

Тутаевский моторный завод и старейшее машиностроительное предприятие России АО «Петербургский тракторный завод», специализирующееся на производстве мощных сельскохозяйственных тракторов, связывает многолетнее успешное сотрудничество. Сегодня партнёры совместно решают вопросы импортозамещения, объединяют усилия для насыщения российского рынка востребованной продукцией и обеспечения технологического суверенитета страны.


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Источник: https://kamaz.ru/press/releases/vyp...pereshagnul_40_tysyachnuyu_otmetku/

производство, двигатели, ТМЗ, КАМАЗ, Тутаев
  • Нет аватара Serguei
    04.11.2311:32:47

    «…первые 20 тысяч двигателей были выпущены за 28 лет, а вторые — за восемь.» Как легко и быстро прозападные подстилки, холуи и НКО-ошные служки поставили огромную страну на колени, и как тяжело, долго и со значительными затратами национальной власти приходится восстанавливать экономику и социальное общество. Напомню, что в советском обществе (=экономическом укладе) шёл стабильный рост числа младенцев. Рост продолжался до 1987 года (=совпадение с созданием ещё одного выдающегося производства, Тутаевского завода), когда в РСФСР родились 2,5 млн. младенцев, а в 1999 году, году расцвета «невероятно справедливого гражданского общества» «молодой российской демократии» (=либерастный, глобалистский эк.уклад) лишь 1,2 млн. младенцев в той же самой России, только не РСФСР. После 1999 года пошел очень медленный рост рождаемости. В 90-е годы проамериканская глобалистская власть навязала России и обществу экономическую модель, которая не способна «выдавать на-гора» базу для развития, что было в предыдущем укладе. Почему? Потому что десятки тысяч предприятий умерли. Ранее я писал, что в РСФСР было 22 млн.голов коров, а в нынешней России — лишьш 8 с лишним млн. голов молочного стада. Стратегические сферы перешли под контроль частников, обрезавших всю социалку, выведших все доходы в офшоры и ограничивших создание новых (=конкуренции) предприятий в России. Все эти «мощные» Роснефти, Газпромы, Лукойлы, металлурги и т. п. строили новейшие за рубежом, скупали там инфраструктурные проекты, но не развивали российский рынок. Здесь не должно быть «лишних» литров, тонн, м3… Тогда цены здесь будут «хорошими», «сладкими» для «вертикально-интегрированных» холдингов. Я отношусь к числу тех, кто видит уязвимость экономики и общества в связи с тем, что стратегические сферы не подконтрольны государству. Дерипаску заставили продать свои акции под давлением санкций. А кто их приобрёл? Зайдите на сайт, и вы увидите, что американец, ранее советник руководителя госдепа США, возглавил его активы. А ведь это не только «Русал», это десятка полтора электростанций, ТЭС и т. п. в Сибири. Вы считаете это нормальным? Ещё раз напомню, ТМЗ выпустил 20 тыс. двигателей за 28 лет, а следующие 20 тыс. — за 8.

    Отредактировано: Serguei~11:35 04.11.23
    #1271133
    • Сергей Котенко Сергей Котенко
      04.11.2313:56:25

      Рост продолжался до 1987 года (=совпадение с созданием ещё одного выдающегося производства, Тутаевского завода), когда в РСФСР родились 2,5 млн. младенцев, а в 1999 году, году расцвета «невероятно справедливого гражданского общества» «молодой российской демократии» (=либерастный, глобалистский эк.уклад) лишь 1,2 млн. младенцев в той же самой России, только не РСФСР.

      Слишком упрощённо. Советской власти с её абортами, введёнными в 1920 года, гордиться здесь нечем. При Империи такого не было.

      #1271137
      • Нет аватара termometrix
        04.11.2316:19:33

        Увы,это так.Урбанизация,коллективизация и быстрая индустриализация,а также война снизили рождаемость очень сильно.В 60-е годы население России начинает постепенно стареть и проходит ниже необходимых значений для нормального воспроизводства.

        Исторически русские были одной из самых плодовитых наций в истории. Среднее число рождений в России было выше среднемирового на 25-30%. Прогнозировалось что к середине 21 века Россия по населению обгонит Китай.

        В 1890 году в одном из первых номеров «Науки и жизни» появилась небольшая заметка. Её автор, сам главный редактор и издатель журнала Матвей Никанорович Глубоковский — приводил демографические данные по Китаю и России. И, сопоставив уровень прироста населения в сравниваемых странах, предположил: если прирост сохранится на прежнем уровне, Россия лет через 150, догонит Китай по количеству населения и станет самой многонаселённой державой мира.После 1917 г. фертильность русских женщин упала втрое. С 6,9 детей на женщину в 1926 году, до 2,1 в 1953 году.В 1932 году фертильность русских женщин впервые упала ниже среднемировой. В 1953 году фертильность русских женщин составляла 55% от мировой.Хрущев и Брежнев: к 1970 году фертильность в России составляла 40,4% от мирового результата. Это был самый низкий результат в истории России.Даже в 1999 году это результат был на 2% выше.

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        https://genby.l...103.html?page=2

        Отредактировано: termometrix~16:31 04.11.23
        #1271142
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