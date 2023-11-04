Выпуск двигателей в ПАО «ТМЗ» перешагнул 40-тысячную отметку

На Тутаевском моторном заводе, дочернем предприятии «КАМАЗа» в Ярославской области, выпущен 40000-й двигатель.

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Двигатели на ТМЗ производятся с 1987 года. В тот год сборщики выпустили первые 50 тракторных моторов для тракторов «Кировец» модели К-701.

В 1988 году производилось уже две модификации двигателей — тракторная и автомобильная. Сейчас в номенклатуре двигателей — более 30 позиций.

20-тысячный рубеж в производстве моторов был достигнут в октябре 2015 года. Таким образом, первые 20 тысяч двигателей были выпущены за 28 лет, а вторые — за восемь. Хорошая динамика роста объёмов выпускаемой продукции — показатель стабильной работы трудового коллектива моторостроителей.

В марте 2016-го впервые за 30-летнюю историю производства двигателей ТМЗ превысил отметку 200 двигателей в месяц. Было произведено 234 мотора, из них на Петербургский тракторный завод отправилось 145 двигателей.

Сейчас такое количество моторов — обычная плановая цифра. Самое большое число моторов за месяц было выпущено в марте текущего года — 371, из них 324 — для конвейера Петербургского тракторного завода. В связи с возникшей необходимостью импортозамещения, значительно расширился спектр продукции, которую Тутаевский моторный завод поставляет для основного потребителя, и выросли объёмы производства: теперь дочернее предприятие «КАМАЗа» производит двигатели на всю линейку тракторов К-7 для Петербургского тракторного завода.

Справка: Тутаевский моторный завод и старейшее машиностроительное предприятие России АО «Петербургский тракторный завод», специализирующееся на производстве мощных сельскохозяйственных тракторов, связывает многолетнее успешное сотрудничество. Сегодня партнёры совместно решают вопросы импортозамещения, объединяют усилия для насыщения российского рынка востребованной продукцией и обеспечения технологического суверенитета страны.

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