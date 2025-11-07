ПАО «ТМЗ», дочернее предприятие «КАМАЗа» в Ярославской области, получило сертификат соответствия двигателей 8483.10 «Эталон» требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности сельскохозяйственных и лесохозяйственных тракторов и прицепов к ним».

8483.10 «Эталон» — новая серия двигателей ТМЗ мощностью 272-342 кВт (370-465 л.с.) с улучшенными показателями, непосредственно влияющими на потребительские свойства техники.

По словам заместителя главного конструктора ПАО «ТМЗ» Александра Шевцова, новая чугунная головка цилиндра, модернизированные поршень и форсунка АЗПИ в сочетании с привычными для потребителей топливным насосом ЯЗДА и электронным блоком управления М230 СОАТЭ обеспечат снижение расхода топлива и теплоотдачи, увеличение производительности трактора без изменения моторных систем. «Рабочий объём двигателей 8483.10 „Эталон“ на 30-50% больше, чем у конкурентов, — рассказал Александр Шевцов, — при сопоставимой мощности позволяет снизить давление и температуру сгорания топлива и, соответственно, нагрузку на базовые детали и системы, повысить надёжность силовой установки и трактора в целом».

Эффективность изменений конструкции подтверждена стендовыми доводочными и сертификационными испытаниями в Научно-техническом центре ПАО «КАМАЗ».

Двигатели 8483.10 «Эталон» максимально унифицированы с двигателями 8481.10 по основным компонентам: головка цилиндра и механизм газораспределения, детали цилиндропоршневой группы, вкладыши коленвала, масляные и топливные фильтры и другими. Владелец техники с двигателями 8481.10, приобретая новую машину с двигателем 8483.10 «Эталон», может сократить расходы на обучение персонала, использовать одинаковые эксплуатационные материалы, единые приёмы и методики технического обслуживания.

Оригинальные компоненты новой серии двигателей выпускаются в РФ — сохранятся каналы поставок запасных частей, а также возможность применения потребителями мер государственной поддержки закупок техники с двигателями 8483.10 «Эталон».