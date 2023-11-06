Инжиниринговый центр компании «ТермоЛазер» открылся в Челябинске

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26 октября в Челябинске состоялось открытие лазерного центра ООО «УралТермоЛазер».

Этот инжиниринговый центр станет центром развития и внедрение технологии лазерной поверхностной обработки в производственные циклы предприятий региона.

В самом сердце цеха — уникальный лазерный комплекс ЛК-5 В. Он трудится над термообработкой детали. За ним наблюдают десятки заводчан, металлургов и учёных. Ноу-хау устройства — лазерный луч из 48 пучков света.

Он нагревает тонкий слой на поверхности изделия, после чего, при остывании, он закаливается, повышая износостойкость и прочие характеристики. Также с помощью лазера на поверхность деталей можно наплавлять слои с особыми характеристиками, такими как: стойкость к коррозии, износо- и жаростойкость. Это не единственные преимущества технологии.

«Локальность лазерной обработки — это её преимущество относительно других методов обработки, а именно ТВЧ или плазменной закалки, объемной закалки. Ввиду локальности это позволяет обеспечить меньшее коробление деталей», — говорит инженер-технолог компании «Термолазер» Евгений Шишкин.

Технология лазерного термоупрочнения деталей применяется во многих отраслях: машиностроении, металлургии, трубной и нефтегазовой отраслях — там, где приходится иметь дело с агрессивными средами и повышенным износом. На Южном Урале эту технологию ждали особенно.

«Уральский центр лазерных технологий поможет предприятиям экономить на ремонте, увеличить ресурс работы изделий, время работы изделий, сэкономить значительные средства при замене импортных деталей», — отмечает генеральный директор ООО «Уралтермолазер» Владимир Вострецов.

Лазерный комплекс — отечественной разработки и производства. Здесь используется широкий спектр материалов, которые позволяют заменять дорогостоящие компоненты на более доступные и с повышенной износостойкостью.

© cheltv.ru





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