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Модернизация

ИМЗ развивает производство спецтехники

Ижевский механический завод (АО «ИМЗ») в рамках расширения производства спецтехники закупил более 40 единиц производственного оборудования с начала 2023 года, около 50% его уже запущено или находится на стадии пуско-наладочных работ.

 © kalashnikovgroup.ru

В частности, приобретено несколько ленточнопильных станков, которые автоматизировали процесс нарезки металлических заготовок, сведя к минимуму участие операторов.

В производстве спецтехники созданы дублирующие технологические цепочки по всем основным переделам: механической обработке деталей, термообработке, нанесению лакокрасочных покрытий. Модернизируются гальванические линии для хромирования, фосфатирования и цинкования деталей. Запущена в работу автоматическая промывочная установка.

До конца года на завод будет поставлено и запущено в работу еще более 15 единиц производственного оборудования, в том числе контрольно-измерительного, что позволит повысить качество контроля материалов, геометрических параметров и свойств деталей.

«Реализуемая политика модернизации и наращивания производственных мощностей позволит ИМЗ выйти на кратное увеличение выпуска продукции для спецтехники, чтобы обеспечить выполнение всех государственных контрактов», − отметил управляющий директор АО «ИМЗ» Валентин Каргин.

Справка:

Ижевский механический завод занимается выпуском специальной техники с 1969 года. С 2008 года в рамках кооперации для исполнения государственного оборонного заказа на заводе производят комплектующие для изделий специального назначения, в частности, комплекты деталей для высокоточного оружия и других изделий.
Источник: https://kalashnikovgroup.ru/news/im...azvivaet_proizvodstvo_spetstekhniki

модернизация, расширение производства, автоматизация процессов, новое оборудование, ИМЗ, Калашников, Ижевск
  • Нет аватара Serguei
    31.10.2313:00:28

    Когда приобретал ружьё, то заказал его под индивидуальные антропометрические данные на заводе. Цена, конечно, была немного выше стандартного исполнения, а срок изготовления — около полугода, но в результате стволы были отобраны идеальные, ударно-спусковой механизм и другие элементы оружия тоже, приклад под меня конкретно (=рост, вес, расстояния от разных точек руки, щеки и т. п.), ну, и, конечно, резьба по металлу и дереву. Идея такова, что на подобном оружии должны заработать разные мастера. Я и не против. Оружие лучше брать своё! Успехов ижевцам!

    Отредактировано: Serguei~14:09 31.10.23
    #1270857
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