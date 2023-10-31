ИМЗ развивает производство спецтехники
Ижевский механический завод (АО «ИМЗ») в рамках расширения производства спецтехники закупил более 40 единиц производственного оборудования с начала 2023 года, около 50% его уже запущено или находится на стадии пуско-наладочных работ.
В частности, приобретено несколько ленточнопильных станков, которые автоматизировали процесс нарезки металлических заготовок, сведя к минимуму участие операторов.
В производстве спецтехники созданы дублирующие технологические цепочки по всем основным переделам: механической обработке деталей, термообработке, нанесению лакокрасочных покрытий. Модернизируются гальванические линии для хромирования, фосфатирования и цинкования деталей. Запущена в работу автоматическая промывочная установка.
До конца года на завод будет поставлено и запущено в работу еще более 15 единиц производственного оборудования, в том числе контрольно-измерительного, что позволит повысить качество контроля материалов, геометрических параметров и свойств деталей.
«Реализуемая политика модернизации и наращивания производственных мощностей позволит ИМЗ выйти на кратное увеличение выпуска продукции для спецтехники, чтобы обеспечить выполнение всех государственных контрактов», − отметил управляющий директор АО «ИМЗ» Валентин Каргин.
Справка:
Ижевский механический завод занимается выпуском специальной техники с 1969 года. С 2008 года в рамках кооперации для исполнения государственного оборонного заказа на заводе производят комплектующие для изделий специального назначения, в частности, комплекты деталей для высокоточного оружия и других изделий.
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31.10.2313:00:28