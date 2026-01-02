ZALA реализует комплексную стратегию, обеспечив полный цикл производства беспилотных систем. Достигнутый уровень локализации является не самоцелью, а закономерным результатом внедрения передовых технологий и формирования уникальных инженерных компетенций.

В основе производственной модели — глубокая цифровая трансформация. На всех этапах — от проектирования и прототипирования до серийной сборки и финальных испытаний — применяются алгоритмы на базе искусственного интеллекта. Это позволяет оптимизировать процессы, повысить точность производства и обеспечить стабильное качество выпускаемой продукции.

Собственная производственно-испытательная база, оснащенная современным, в том числе роботизированным, оборудованием, обеспечивает выпуск критически важных компонентов. В частности, компания серийно производит широкую линейку электродвигателей собственной разработки, что гарантирует полную технологическую независимость в этом сегменте. Такая вертикальная интеграция позволяет гибко реагировать на рыночные запросы и контролировать качество на каждом этапе.

Ключевым преимуществом предприятия является коллектив высококвалифицированных инженеров и технологов. Системная работа по привлечению молодых специалистов из ведущих технических вузов страны, их интеграция в проектные команды и непрерывное развитие профессиональных навыков создают устойчивую основу для технологических инноваций.