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Судостроение и судоходство

ФГУП «Нацрыбресурс» ввел в эксплуатацию два рыбных причала на Камчатке

ФГУП «Нацрыбресурс» (Камчатский край) инвестировал и ввел в эксплуатацию два крупных рыбных причала на Камчатке. В строй введено 290 метров глубоководной причальной стенки.

 © paluba.media

ФГУП «Нацрыбресурс» в поселке Авача произведена капитальная реконструкция двух причалов на побережье бухты Моховой.

Общая длина восстановленных гидротехнических сооружений составила 290 метров. Объём капитальных государственных вложений превысил один миллиард рублей.

Введенные в строй причалы, по своим характеристикам, являются одними из лучших на Камчатке. Их глубина позволяет принимать не только все типы используемых на промысле судов рыбопромыслового флота, но и крупные транспортные суда, в т. ч. используемые для перевозки рыбопродукции Северным морским путем.
Источник: https://paluba.media/news/60208

Камчатский край, причал, Нацрыбресурс
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