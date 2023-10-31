ФГУП «Нацрыбресурс» ввел в эксплуатацию два рыбных причала на Камчатке
ФГУП «Нацрыбресурс» (Камчатский край) инвестировал и ввел в эксплуатацию два крупных рыбных причала на Камчатке. В строй введено 290 метров глубоководной причальной стенки.
ФГУП «Нацрыбресурс» в поселке Авача произведена капитальная реконструкция двух причалов на побережье бухты Моховой.
Общая длина восстановленных гидротехнических сооружений составила 290 метров. Объём капитальных государственных вложений превысил один миллиард рублей.
Введенные в строй причалы, по своим характеристикам, являются одними из лучших на Камчатке. Их глубина позволяет принимать не только все типы используемых на промысле судов рыбопромыслового флота, но и крупные транспортные суда,
Источник: https://paluba.media/news/60208
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