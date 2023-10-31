ФГУП «Нацрыбресурс» ввел в эксплуатацию два рыбных причала на Камчатке

ФГУП «Нацрыбресурс» (Камчатский край) инвестировал и ввел в эксплуатацию два крупных рыбных причала на Камчатке. В строй введено 290 метров глубоководной причальной стенки.

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ФГУП «Нацрыбресурс» в поселке Авача произведена капитальная реконструкция двух причалов на побережье бухты Моховой.

Общая длина восстановленных гидротехнических сооружений составила 290 метров. Объём капитальных государственных вложений превысил один миллиард рублей.