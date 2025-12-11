Завершены строительно-монтажные работы на причале № 9 морского порта Петропавловск-Камчатский (Камчатский край).

На данный момент на объекте специалисты завершают пусконаладочные работы и готовятся к проведению рабочей комиссии.

Следующим этапом будет получение заключения о соответствии объекта требованиям проектной документации.

На причале № 10 продолжается изготовление коробчатых шпунтовых свай Ларсен 5Л-УМ.

Морской порт в Петропавловске-Камчатском имеет важное стратегическое значение. Он расположен в незамерзающей бухте вблизи Северного морского пути, имеет удобные якорные стоянки и места перевалки судов, в том числе специализированные терминалы для обработки различных видов грузов.

Расширение мощностей порта в Петропавловске-Камчатском осуществляется одновременно с повышением безопасности мореплавания и применением наиболее экологичных технологий для охраны здоровья населения и защиты уникальной природы полуострова.

Планируемый грузооборот после реконструкции причалов составит 650 тыс. тонн в год. Обновление морской инфраструктуры проходит в рамках национального проекта «Эффективная транспортная система» и предполагает увеличение мощности крупнейших портов страны, в том числе Дальневосточного бассейна.