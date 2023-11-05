В Мордовии собрали рекордный урожай зерновых

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Аграрии Мордовии собрали в этом году 2 млн тонн зерновых (в бункерном весе), это максимальный показатель за всю историю республики. Побит рекорд прошлого года в 1,75 млн тонн в бункерном весе (1,648 млн тонн доработанного зерна).

Уборочные работы пока не завершены. В Мордовии остается убрать примерно 7 тысяч гектаров кукурузы на зерно, что приведёт к дополнительному увеличению валового сбора зерновых и зернобобовых культур до 2 миллионов 60 тысяч тонн.

Также следует отметить хорошие результаты и по другим культурам. К финалу приближается уборка сахарной свеклы, при этом урожайность составляет 436 центнеров на гектар. Сбор подсолнечника идёт полным ходом — осталось убрать 7 500 гектаров.

Также в Мордовии собрали максимальный за всю историю республики урожай зеленого горошка.

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