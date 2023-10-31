Ростех поставил в войска новую партию БМП-3

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Курганмашзавод отправил Минобороны очередную партию БМП-3 в рамках выполнения гособоронзаказа.

Новые машины приспособлены к эксплуатации в условиях низких температур, до минус -40°C. Техника легко заводится в любую погоду. В БМП-3 используется дневно-ночной прибор наведения с независимой стабилизацией поля зрения со встроенным дальномером и тепловизионной камерой. Это позволяет повысить дальность распознавания цели в ночных условиях.

Каждая машина оснащена комплектом дополнительной защиты, состоящим из бронеэкранов и противокумулятивных решеток.

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