Ростех поставил в войска новую партию БМП-3
Курганмашзавод отправил Минобороны очередную партию БМП-3 в рамках выполнения гособоронзаказа.
Новые машины приспособлены к эксплуатации в условиях низких температур, до минус -40°C. Техника легко заводится в любую погоду. В БМП-3 используется дневно-ночной прибор наведения с независимой стабилизацией поля зрения со встроенным дальномером и тепловизионной камерой. Это позволяет повысить дальность распознавания цели в ночных условиях.
Каждая машина оснащена комплектом дополнительной защиты, состоящим из бронеэкранов и противокумулятивных решеток.
Источник: https://rostec.ru/news/
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