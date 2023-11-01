На Калининской АЭС досрочно завершен плановый ремонт энергоблока № 2 с модернизацией оборудования
Энергоблок № 2 Калининской АЭС включен в сеть после завершения планового среднего ремонта. Блок возобновил работу на трое суток раньше срока.
Дополнительная выработка за счет оптимизации сроков ремонтной кампании составит более 70 млн кВт⋅ч электроэнергии.
В ходе ремонта на энергоблоке № 2 была выполнена перегрузка топлива, техническое обслуживание реакторной установки, турбины и генератора, насосного оборудования. Также проведен контроль состояния металла основного оборудования, диагностика 3,5 тыс. теплообменных трубок в двух из четырех парогенераторах и отгрузка отработавшего ядерного топлива. Помимо этого, на энергоблоке № 2 был реализован ряд модернизационных работ, направленных на повышение безопасности и надежности эксплуатации энергоблока. В частности, модернизированы фланцевые соединения на ресиверах турбины, заменена арматура систем радиационного контроля и фильтры системы технического водоснабжения, проведена замена указателей уровня теплообменного оборудования на указатели магнитного типа. Все работы были выполнены силами ремонтного и инженерно-технического персонала Калининской АЭС и «Атомэнергоремонта». В общей сложности в ходе ремонтной кампании на блоке № 2 было задействовано около 2 тыс. человек.
Справка:
Калининская АЭС (г. Удомля, Тверская обл.) — атомная станция установленной мощностью 4000 МВт. Станция состоит из двух очередей, каждая очередь включает в себя два энергоблока мощностью 1000 МВт. Энергетический пуск блока № 1 состоялся в 1984 году, энергоблока № 4 — в 2011 году. На Калининской АЭС используются реакторные установки типа ВВЭР-1000. Эти реакторы на сегодняшний день занимают ведущее место в мировой практике по высокой степени безопасности и надежности, большой единичной мощности и экономической эффективности. Важное направление развития Калининской АЭС — модернизация оборудования, целью которой является увеличение выработки электроэнергии, продление эксплуатационного ресурса действующих энергоблоков.
- Специалисты АО «Атомэнергоремонт» заменили модули парогенератора на энергоблоке № 3 Белоярской АЭС
- «Дочка» Росатома заключила договор на модернизацию ТЭЦ на востоке Казахстана
- ПАО «ППГХО им.Славского» ввело в эксплуатацию новое оборудование