На Калининской АЭС досрочно завершен плановый ремонт энергоблока № 2 с модернизацией оборудования

Энергоблок № 2 Калининской АЭС включен в сеть после завершения планового среднего ремонта. Блок возобновил работу на трое суток раньше срока.

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Дополнительная выработка за счет оптимизации сроков ремонтной кампании составит более 70 млн кВт⋅ч электроэнергии.

В ходе ремонта на энергоблоке № 2 была выполнена перегрузка топлива, техническое обслуживание реакторной установки, турбины и генератора, насосного оборудования. Также проведен контроль состояния металла основного оборудования, диагностика 3,5 тыс. теплообменных трубок в двух из четырех парогенераторах и отгрузка отработавшего ядерного топлива. Помимо этого, на энергоблоке № 2 был реализован ряд модернизационных работ, направленных на повышение безопасности и надежности эксплуатации энергоблока. В частности, модернизированы фланцевые соединения на ресиверах турбины, заменена арматура систем радиационного контроля и фильтры системы технического водоснабжения, проведена замена указателей уровня теплообменного оборудования на указатели магнитного типа. Все работы были выполнены силами ремонтного и инженерно-технического персонала Калининской АЭС и «Атомэнергоремонта». В общей сложности в ходе ремонтной кампании на блоке № 2 было задействовано около 2 тыс. человек.

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