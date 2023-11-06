Первый троллейбус «КАМАЗ» отправился в Чебоксары. Пока на тестовые испытания

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«КАМАЗ» передал «Чувашскому транспортному управлению» низкозольный троллейбус с увеличенным автономным ходом для тестовой эксплуатации. Результаты учтут при принятии решения о закупке подобных транспортных средств у предприятия.

В случае успеха испытаний власти Чувашии планируют закупить 132 троллейбуса. Их запустят на нескольких маршрутах в разных режимах. В первое время обкатка будет без пассажиров. Транспорт рассчитан на 85 мест, 34 из которых для сидения.

Впервые троллейбус КАМАЗ-62825 на санкционно устойчивой базе был презентован в рамках выставки «ЭлектроТранс-2023» в Москве. Среди его преимуществ — накопители энергии, позволяющие автономно преодолевать расстояние до 30 км, например, для обслуживания новых городских районов, в которых отсутствует контактная сеть. Возможность автономно передвигаться позволит расширять и гибко изменять маршрутную сеть, снижать затраты на инфраструктуру. Зарядка батареи происходит от контактной сети во время движения. В линейке комплектаций предусмотрена вариативность компоновки батарейных модулей по запасу хода до 30 км в максимальной комплектации.

Силовая установка оснащена асинхронным двигателем мощностью от 150 до 180 кВт в зависимости от комплектации. Применяются электродвигатели отечественной разработки с большим КПД, позволяющим динамично и плавно двигаться в городском потоке.

Низкопольный троллейбус КАМАЗ-62825 отличает широкий функционал базового оснащения. Уже в стартовой комплектации машина оснащена дверями с функцией адресного открытия по запросу, электронной системой информирования пассажиров, датчиком света и дождя, системой контроля давления в шинах. Для водителя предусмотрено кресло на пневмоподвеске, регулируемая по наклону и вылету рулевая колонка, мультируль. Панель приборов оснащена ЖК монитором, на который выводятся все основные параметры троллейбуса. В троллейбусе предусмотрено 34 места для сидения и три откидных кресла. Общая пассажировместимость — 85 человек. Транспорт полностью соответствует требованиям программы «Доступная среда».

https://kamaz.r...k02t67419286613

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