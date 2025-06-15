Новые карьерные самосвалы КАМАЗа

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КАМАЗ выпустил сразу два новых грузовика для тяжелых условий эксплуатации: полноприводные КАМАЗ-65958 и КАМАЗ-65959. На машины уже есть потенциальные покупатели не только в России, но и в Турции, Иране, Объединенных Арабских Эмиратах, Саудовской Аравии и в других странах.

Большегрузы с самосвальными установками предназначены для работы в карьерах. КАМАЗ-65959 имеет колесную формулу 6×6, полной массой 35 тонн, оснащен двигателем Р6 мощностью 460 л. с.

Уже в этом месяце планируется выпуск опытной партии данной модели. Более маневренный КАМАЗ-65958 с колесной формулой 8×8 с длинной рамой размером 9,4 метра может быть использован и для других надстроек и специального оборудования, например, для эксплуатации на нефтегазовых месторождениях. Полная масса автомобиля — 44 тонны, установлен двигатель Р6 мощностью 560 л. с.

Кабины — с одним спальным местом и стандартной крышей, техника комплектуется бортовой информационной системой, кондиционером, автономным отопителем, холодильником, тахографом. У тяжеловесов удобная автоматизированная система подкачки шин, топливные баки объемом 500 литров, колеса с глубоким протектором.

В 2025 году на КАМАЗе уже освоена сборка четырех новых моделей поколения К5. До конца года с конвейера сойдет еще несколько новинок.

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