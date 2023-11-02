Строительство корпуса школы № 82 на 1050 мест завершилось в Перми
Новый корпус школы № 82 на 1050 мест построили на улице Холмогорской, 2ж в Перми по нацпроекту «Образование». В здании будут учиться ребята из школы № 82, сообщили в Министерстве строительства Пермского края.
Помимо обычных учебных кабинетов в школе созданы условия для профориентации и самоопределения подростков — предметные классы, в том числе для развития IT-компетенций, современные лаборатории, помещения для уроков труда, музей.
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