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Детские сады и школы

Строительство корпуса школы № 82 на 1050 мест завершилось в Перми

 © newsko.ru

Новый корпус школы № 82 на 1050 мест построили на улице Холмогорской, 2ж в Перми по нацпроекту «Образование». В здании будут учиться ребята из школы № 82, сообщили в Министерстве строительства Пермского края.

Помимо обычных учебных кабинетов в школе созданы условия для профориентации и самоопределения подростков — предметные классы, в том числе для развития IT-компетенций, современные лаборатории, помещения для уроков труда, музей.
Источник: https://национальныепроекты.рф/news...82-na-1050-mest-zavershilos-v-permi

новая школа, Пермский край
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