Линейка DMR радиостанций «Росэлектроники» получила статус ТОРП

Вся линейка гражданских DMR радиостанций холдинга «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех получила статус телекоммуникационного оборудования российского происхождения (ТОРП).

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Присвоение данного статуса стало возможным благодаря применению в составе оборудования микросхем, разработанных и изготовленных на территории России.

DMR радиостанции серийно выпускает воронежский концерн «Созвездие» (входит в «Росэлектронику»). Линейка оборудования включает портативные радиостанции DMR-П, автомобильные радиостанции DMR-Т, ретрансляторы DMR-Р и аксессуары к ним. Устройства работают в двух диапазонах частот 146-174 МГц и 401-486 МГц. Они полностью совместимы с оборудованием других производителей, защищены от прямого прослушивания, имеют радиус действия до 30 км, встроенный модуль GPS/ГЛОНАСС и акселерометр.

Радиостанции могут выполнять индивидуальные, групповые или экстренные голосовые вызовы, отправлять текстовые сообщения, отслеживать координаты абонентов, контролировать состояние или даже положение раций. Предусмотрена также возможность выхода в телефонную сеть общего пользования при работе через ретранслятор. DMR радиостанции успешно прошли испытания низкими температурами, огнем и пеной и уже приняты на снабжение МЧС России и Росгвардии.

В составе изделий используются микросхемы, разработанные и выпущенные по заказу концерна «Созвездие» воронежским НИИ электронной техники (входит в группу компаний «Элемент», совместное предприятие Госкорпорации Ростех и АФК «Система»).

«Статус ТОРП может быть присвоен только аппаратуре, в составе которой применяются отечественные микросхемы первого уровня, то есть разработанные и произведенные на территории России. Концерн „Созвездие“ выступает в роли драйвера развития российской микроэлектронной промышленности — по нашему заказу специально для DMR радиостанций НИИЭТ разработал и изготовил интегральные схемы, которые также в свою очередь получили статус отечественных», — рассказал генеральный директор управляющей организации АО «Концерн «Созвездие» Сергей Панков.

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