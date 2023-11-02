Побывал на заводе где делают один из самых мощных электровозов мира

Этот локомотив, о котором речь в заголовке — 4ЭС5К «Ермак», долгое время он считался самым мощным в мире.

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Друзья, это свершилось! Мимо этого завода я регулярно ездил на трамвае, когда учился в Новочеркасске, это было еще в 1998 году. С тех пор я посетил порядка двух сотен заводов по всей стране, но на этом заводе, который и сейчас в часе езды от меня, не был. На дворе 2023 год, и вот наконец я попал на НЭВЗ! И не просто попал туда, а прошел от начала до конца по этому громадному заводу, увидел как здесь производят гиганты-локомотивы от листового металла до готового продукта.

Смотрите видео с завода далее…

©Видео с youtube.com





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