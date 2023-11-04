Россия вновь наращивает запасы золота

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По итогам сентября Россия нарастила свой золотой запас на 44 тонны.

За первый осенний месяц стране удалось нарастить золотые запасы на 2% (44 тонны) — до 2,36 тысячи тонн, что стало максимальным уровнем за всю её историю.

Среди государств с крупнейшими золотыми резервами Россия занимает пятое место. Больше у США, Германии, Италии и Франции.

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