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Статистика

Россия вновь наращивает запасы золота

 © cdnn1.ukraina.ru

По итогам сентября Россия нарастила свой золотой запас на 44 тонны.

За первый осенний месяц стране удалось нарастить золотые запасы на 2% (44 тонны) — до 2,36 тысячи тонн, что стало максимальным уровнем за всю её историю.

Среди государств с крупнейшими золотыми резервами Россия занимает пятое место. Больше у США, Германии, Италии и Франции.


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Источник: https://rg.ru/2023/11/02/zolotye-re...onn.html?ysclid=loiyyc1289963089675

статистика, золото
  • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
    04.11.2323:46:02

    Наращивать надо!!!

    #1271161
  • Нет аватара termometrix
    05.11.2304:17:32

    По итогам 2020 г. в России добыто 428,4 т, что составляет приблизительно 10% мировой добычи.

    По состоянию на 01.01.2021 г. балансовые запасы золота составили 15319,9 т, которые заключены в 6059 месторождениях: 620 коренных (439, собственно, золоторудных и 181 комплексных) и 5439 россыпных. Кроме того, учитывается 29 техногенных месторождения с балансовыми запасами золота 48,9 т

    https://zolteh....lam_doklada_na/

    Золотые резервы ЦБ должны достигать 4 тыс. тонн, что означает второе место в мире.Это возможно при стабильной ежегодной покупке 200-230 тонн золота в течение 8-9 лет.

    Отредактировано: termometrix~04:22 05.11.23
    #1271166
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