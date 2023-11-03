Зубодолбежный станок с ЧПУ передан заказчику АО «Пневмостроймашина»

ООО Первая станкостроительная компания изготовила и поставила заказчику специальный зубодолбежный станок модели ЕЗС-207 (Аналог 5А122). зубодолбежный станок с ЧПУ 5А122 © Фото из открытых источников

Заказчик АО «Пневмостроймашина» — PSM-HYDRAULICS® г. Екатеринбург — российский лидер в конструировании и производстве аксиально-поршневых гидромашин и гидроклапанной аппаратуры. Доля предприятия на рынке силовой гидравлики составляет более 80%.

Зубодолбежный полуавтомат предназначен как для обработки шестерен типа «диск», так для обработки деталей типа «вал-шестерня», для чего на станке установлена контрподдержка. Максимальный диаметр обработки 250 мм, модуль 6, число двойных ходов 1200 в мин. Максимальный высота изделия 500 мм.

Станок ЕЗ-207 станок оснащен цифровой гитарой. Перенастройка станка происходит автоматически путем задания на дисплее параметров обработки. Возможность хранения в памяти устройства ЧПУ до 100 различных наладок. После изготовления опытной партии деталей, производились измерения наиболее важных параметров зубьев, на контрольно-измерительной машине Carl Zeiss Gear Pro.

Измерения подтвердили класс точности станка П — повышенный. ©Видео с / https://www.youtube.com/embed/_BxcI54ZIok

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