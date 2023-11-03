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Экспорт

«Газпром нефть» обеспечила маслами инфраструктуру компании Qatar Aviation Services

«Газпромнефть — смазочные материалы» — оператор бизнеса масел «Газпром нефти» — поставила моторные, индустриальные и трансмиссионные масла для сервисной техники группы компаний Qatar Airways.

 © www.gazprom-neft.ru

Российские масла применяются в транспортной инфраструктуре Qatar Aviation Services.

Это объекты, которые обеспечивают деятельность аэропортов, отвечают за безопасность и комфорт пассажиров: машины сопровождения, самоходные пассажирские трапы и перронные автобусы, тягачи и автолифты. Снабжение национального авиаперевозчика Катара осуществляется в сотрудничестве с официальным дистрибьютором «Газпромнефть-СМ» в стране — компанией Nasser Bin Khaled.

Смазочные материалы под брендом Gazpromneft соответствуют высшим категориям качества по международной классификации API — это доказано в ходе многочисленных испытаний продукции «Газпром нефти». Широкая линейка и наукоемкие рецептуры масел защищают механизмы в разных диапазонах температур и эксплуатационных нагрузках.

Справка:

«Газпромнефть — смазочные материалы» — дочернее предприятие «Газпром нефти», специализирующееся на производстве и реализации масел, смазок и технических жидкостей. Один из лидеров рынка смазочных материалов. Продукция «Газпромнефть — смазочные материалы» выпускается на собственных производственных площадках в Омске и Фрязине Московской области. Qatar Airways — одна из крупнейших авиакомпаний, которая семь раз удостаивалась звания «Лучшая авиакомпания мира». Воздушный флот перевозчика состоит из 236 судов и является одним из крупнейших в мире.


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Источник: https://www.gazprom-neft.ru/press-c...u-kompanii-qatar-aviation-services/

экспорт, смазочные материалы, Газпром-нефть, Газпром, Катар
  • Нет аватара Serguei
    03.11.2313:52:06

    Полностью согласен с этими двумя тенденциями:

    1. из сферы российских стратегических ресурсов все компании враждебных стран «золотого миллиарда» должны быть вытеснены полностью, они не должны заработать ни доллара, ни евро, ни рубля на наших ресурсах. Их доходы уже усыхают, а должны будут накрыться медным тазом.

    2. Наилучшим развитием второй тенденции будет ВЫТЕСНЕНИЕ западных конкурентов из привычных им сфер ведения бизнеса на других рынках.

    #1271078
    • Badassgoliath Badassgoliath
      03.11.2317:40:00

      все компании враждебных стран «золотого миллиарда» должны быть вытеснены полностью

      Ну тут так просто не бывает. Станут работать через нейтральные или же дружественные страны — с их-то точки зрения эти страны не враждебные. Понятно, что с некоторой потерей в доходах.

      #1271104
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