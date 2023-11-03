«Газпром нефть» обеспечила маслами инфраструктуру компании Qatar Aviation Services

«Газпромнефть — смазочные материалы» — оператор бизнеса масел «Газпром нефти» — поставила моторные, индустриальные и трансмиссионные масла для сервисной техники группы компаний Qatar Airways.

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Российские масла применяются в транспортной инфраструктуре Qatar Aviation Services.

Это объекты, которые обеспечивают деятельность аэропортов, отвечают за безопасность и комфорт пассажиров: машины сопровождения, самоходные пассажирские трапы и перронные автобусы, тягачи и автолифты. Снабжение национального авиаперевозчика Катара осуществляется в сотрудничестве с официальным дистрибьютором «Газпромнефть-СМ» в стране — компанией Nasser Bin Khaled.

Смазочные материалы под брендом Gazpromneft соответствуют высшим категориям качества по международной классификации API — это доказано в ходе многочисленных испытаний продукции «Газпром нефти». Широкая линейка и наукоемкие рецептуры масел защищают механизмы в разных диапазонах температур и эксплуатационных нагрузках.

Справка: «Газпромнефть — смазочные материалы» — дочернее предприятие «Газпром нефти», специализирующееся на производстве и реализации масел, смазок и технических жидкостей. Один из лидеров рынка смазочных материалов. Продукция «Газпромнефть — смазочные материалы» выпускается на собственных производственных площадках в Омске и Фрязине Московской области. Qatar Airways — одна из крупнейших авиакомпаний, которая семь раз удостаивалась звания «Лучшая авиакомпания мира». Воздушный флот перевозчика состоит из 236 судов и является одним из крупнейших в мире.

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