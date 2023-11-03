В Кудымкаре Пермского края завершено строительство нового хирургического корпуса окружной больницы

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В Кудымкаре достроили новый хирургический корпус окружной больницы. Строительство длилось несколько лет и не раз задерживалось, но наконец было завершено. Это важный проект для всего Коми-Пермяцкого округа, где проживает более 100 тысяч человек.

С появлением нового корпуса хирургическая помощь в северной части края станет более качественной и доступной. В пятиэтажном здании есть 80 коек для стационарных пациентов, 4 операционные и реанимация. Здесь будут лечить различные хирургические заболевания: уха, горла и носа, мочеполовой системы, зубов, глаз, а также оказывать экстренную хирургическую помощь.

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Новый корпус оснащен современным медицинским оборудованием — более 300 видов и 2 тысячи единиц. Благодаря этому местные врачи смогут применять новейшие технологии в хирургии. Теперь пациентам не придется ехать на операции в Пермь.

© zwezda.su

© zwezda.su

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